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Сбер запускает мобильное приложение в рамках проекта Зелёный Марафон

5 апреля 2021 14:09
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Которое станет вашим помощником по здоровому и экологичному образу жизни.

В рамках проекта Зелёный Марафон Сбер запускает одноимённое мобильное приложение, которое станет вашим помощником по здоровому и экологичному образу жизни.

С помощью приложения можно:

— сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам;

— конвертировать беговые достижения в озеленение планеты;

— получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению;

— стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.

Приложение «Зелёный Марафон» — это:

— трекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу;

— тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км;

— видео беговых упражнений;

— беговые и экологические челленджи;

— возможность делиться в соцсетях и мессенджерах фотографиями, результатами пробежек и своими успехами в челленджах;

— возможность получить за свои беговые и экологические успехи промокоды от СберЗдоровья, Okko, СберУслуг, СберМаркета, СберЗвука, СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобил, Delivery Club, СберСтрахования, Работа.ру, СберКидз и других компаний экосистемы Сбера, а также тематические стикеры («ачивки»).

Цель проекта Зелёный Марафон, который реализуют Сбер и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

В ходе Зелёного Марафона Сбер совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в Зелёном Марафоне и его экологических инициативах:

— жертвуя средства на экологические проекты на портале СберВместе;

— приняв участие в забеге в Москве — все средства, собранные от регистрации участников, будут направлены в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на высадку деревьев;

— в качестве амбассадора, ведущего «зелёный» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

Сам забег состоится 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в 180 городах России. Список городов и условия участия размещены на сайте.

В этот день топ-100 пользователей приложения «Зелёный Марафон» будут награждены мерчем с символикой мероприятия.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке, а также в App Store и Google Play.

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Комментарии

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