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Сбер запускает ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц

6 апреля 2023 18:38
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С 6 апреля физлица могут взять в Сбере ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке.

С 6 апреля физлица могут взять в Сбере ипотеку на покупку коммерческой недвижимости на вторичном рынке. Раньше такая возможность была только у юрлиц и ИП.

Ставка по такой ипотеке на Домклик составит от 12,7% годовых. Первоначальный взнос — от 30%. Срок кредита — от 1 года до 25 лет, сумма — от 500 тыс. рублей до 100 млн рублей. Обеспечение по ипотеке — купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены.

Ипотеку на коммерческую недвижимость могут взять заёмщики, подтверждающие доход и занятость, в возрасте от 21 года до 75 лет, в том числе самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы ожидаем, что новая ипотечная программа Сбера будет востребованной — ранее физлица не могли купить коммерческую недвижимость в ипотеку. Всё больше помещений на первых этажах многоквартирных домов переводится из статуса жилых в нежилые. Во многих новостройках первые этажи полностью или частично запланированы под коммерческую недвижимость, где можно открыть салоны красоты, кафе, магазины, спортзалы, учебные центры. Например, самозанятый репетитор, мастер маникюра или фитнес-тренер сможет найти удобное помещение и выгодно приобрести его в ипотеку на Домклик, что поможет ему успешно развивать своё дело. Клиент также может инвестировать в такое помещение средства, а впоследствии сдать его в аренду или перепродать по более выгодной цене».

Подробнее ознакомиться с условиями новой ипотечной программы и подать заявку можно онлайн на сайте Домклик.

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