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Сбер выходит в открытый космос

12 апреля 2021 15:53
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Ко Дню космонавтики Сбер в партнёрстве с «Роскосмосом» запустил ряд инициатив.

Ко Дню космонавтики Сбер в партнёрстве с «Роскосмосом» запустил ряд инициатив.

Ключевой активностью стал спецпроект «Путешествие по космосу». На сайте проекта пользователи могут отправиться в космическое путешествие с помощью продуктов экосистемы Сбера. Почувствовать себя космонавтом в межзвёздном пространстве также помогут AR-технологии и 3D-модели, разработанные Лабораторией виртуальной и дополненной реальности Сбера.

Принято считать, что в космосе нет звука, однако музыка в разное время нарушала его тишину. Аудиосервис СберЗвук создал плейлист «Звук в космосе», объединив композиции, звучавшие во время миссий. Некоторые служили будильником, другие — помогали снизить психологическое напряжение, а одну из них космонавт даже исполнил на гитаре, которую взял с собой в полёт.

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье предлагает всем желающим пройти тест «Смог бы ты стать космонавтом».

А если кто-то сомневается, что его знаний о космосе хватит, чтобы стать частью космической команды, он всегда сможет задать вопрос на эту тему семейству ассистентов Салют. В честь Дня космонавтики виртуальные помощники ответят на вопросы в области астрономии, например, такие: когда мы снова увидим комету Галлея? правда ли, что в космосе нет звука? какая температура в космосе и почему Солнце жёлтое?

В преддверии 60-летия легендарного полёта Юрия Гагарина 11 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ проводился первый Всероссийский космический диктант, который состоял из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний. Все участники и гости мероприятия смогли проверить своё самочувствие при помощи искусственного интеллекта. Используя мобильное приложение RespiratoryAI, разработанное компанией СберМедИИ (входит в экосистему Сбера), всего за одну минуту можно было провести предварительную самодиагностику отсутствия респираторных заболеваний.

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