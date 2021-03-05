Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды

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По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей - 18,7 рубля на одну акцию, повторив показатель 2019 года. Это рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом. Ровно половина этой суммы — 211,25 млрд рублей — поступит в бюджет страны.

«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли», - заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференции с инвесторами.

Таким образом, несмотря на ковидный 2020 год, дивиденды Сбера составят 55,7% от чистой прибыли по МСФО.

Напомним, что вчера Сбербанк опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 12 месяцев 2020 года. Чистая прибыль за 2020 год превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 млрд руб. В отчетности Сбербанк также впервые раскрыл информацию о выручке бизнес-сегментов группы, в частности нефинансовых бизнесов, которые входят в экосистему Сбера.

Фото: Pixabay.com



