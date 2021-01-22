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Сбер второй год подряд возглавил рейтинг работодателей Changellenge Best Company Award в категории «банки», а в категории IT занял почётное 3-е место.

По уровню лояльности и поддержки среди респондентов Сбер также вошёл в первую тройку.

Всего рейтинг Changellenge Best Company Award оценивает 178 компаний, наиболее активно развивающих бренд работодателя и использующих продвинутые программы для привлечения талантливых молодых специалистов.

"Победа в таком авторитетном студенческом рейтинге, как Changellenge Best Company Award, важна, она подтверждает правильность выбранного нами вектора развития HR-бренда Сбера. Конкуренция за лучшие кадры помогает нам совершенствовать свою корпоративную культуру, ориентироваться на приоритеты молодых специалистов и постоянно улучшать условия труда в нашей компании. Мы разделяем ценности сегодняшних студентов и стремимся предложить им не просто стабильное рабочее место, а интересное дело, наполненное смыслом, результатом которого можно гордиться", - Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR

Changellenge Best Company Award — ежегодная премия-рейтинг в сфере развития бренда работодателя. Исследование проводится на основе онлайн-опроса молодых специалистов с высоким потенциалом (High Potentials, или HiPo — средний балл в обучении не ниже 4,5) и показывает, как они относятся к ведущим работодателям России и мира. В опросе принимает участие более 6000 студентов 30 ведущих вузов из 10 городов России. Среди них — МГУ, МГТУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, ФУ при Правительстве РФ, МФТИ, СПбГУ, УрФУ, НГУ, ТГУ, КФУ и другие.