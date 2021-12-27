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Сбер второй год подряд признаётся лучшим розничным банком по версии премии RETAIL FINANCE AWARDS

27 декабря 2021 15:51
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Сбер получил награды в трёх номинация авторитетной премии в мире розничных финансов RETAIL FINANCE AWARDS.

Сбер получил награды в трёх номинация авторитетной премии в мире розничных финансов RETAIL FINANCE AWARDS.

Сбер второй год подряд занимает первое место в номинации «Лучший розничный банк». По информации пресс-службы Сбербанка в этом году залогом успеха стало увеличение доли рынка по вкладам и кредитам — Сбер выдал рекордные в своей истории объёмы потребительских, ипотечных и POS-кредитов. Значительный рост показали такие сегменты, как эквайринг и P2P-переводы. Число активных розничных клиентов банка достигло 104 млн человек — это на 3% больше, чем годом ранее. Ежемесячная аудитория мобильного приложения СберБанк Онлайн превысила 73 млн человек (+10,3% за год), причём по этому показателю оно заняло 4-е место в мире среди всех финансовых приложений.

Также большой прогресс был достигнут на рынке дебетовых и кредитных карт, отмечается в сообщении. Он связан с выпуском таких продуктов, как дебетовая и кредитная СберКарты. В частности, молодёжный тариф дебетовой СберКарты и кредитная СберКарта были признаны самыми выгодными в России по версии Frank Research Group. А оборот по картам с использованием кошелька SberPay за 2021 год вырос в 4 раза.

Также Сбер получил серебро в номинации «Лучший розничный финансовый продукт» за проект «Деньги до зарплаты». Это сервис, позволяющий клиенту взять у банка до половины оклада всего за пару минут в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Кроме того, Сбер был особо отмечен жюри в номинации «Лучший социальный проект» за применение AI-модели в страховом продукте «Питомец под защитой» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Сбер научил нейросеть отличать очень похожих друг на друга животных по определённым особенностям мордочек. Искусственный интеллект позволяет максимально точно находить отличия между особями одного вида. На данный момент качество сравнения двух мордочек питомцев составляет 94% для собак и 84% — для кошек.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS — самая значимая и авторитетная награда в мире розничных финансов. Учреждена в 2007 году культовым банковским журналом «Розничные Финансы», первым в России и СНГ специализированным аналитическим изданием.

 

Теги: СберБанк

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