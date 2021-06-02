Сбер возглавил ренкинг банков по качеству обслуживания людей с инвалидностью

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Сбер занял первое место в интегральном ренкинге банков России по качеству обслуживания лиц с инвалидностью. Подобная оценка доступности финансовых услуг проводится с 2017 года Аналитическим центром НАФИ по заказу Банка России. Люди с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательных функций оценивают работу подразделений банков, их контактных центров, сайтов и мобильных приложений.

В интегральный ренкинг в этом году вошли такие показатели, как адаптированность банковских офисов, банкоматов, терминалов и касс, качество обслуживания, полнота информирования о специальных условиях обслуживания и уровень обученности сотрудников принципам обслуживания людей с инвалидностью, а также общие впечатления от посещения подразделения.

Для контактных центров дополнительно оценивалось удобство использования автоответчика; в мобильных приложениях и сайтах — удобство интерфейса, корректность взаимодействия с программами экранного доступа и простота навигации (для незрячих).

"Мы понимаем, с какими трудностями встречаются в жизни наши клиенты с особенностями, и хотим им помочь. Поэтому мы уделяем самое пристальное внимание доступности своих сервисов. Сбер воспринимает создание равных возможностей для всех как важнейшую социальную часть своей ESG-трансформации, и мы рады, что, судя по ренкингу НАФИ, клиенты высоко оценивают наши усилия", - сообщил Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.