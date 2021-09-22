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Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России

22 сентября 2021 11:07
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Сбер возглавил рейтинг самых инновационных банков России

Сбер занял первое место в рейтинге инновационности банков по итогам I полугодия 2021 года, подготовленном фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) совместно с компанией Dsight. Исследование проводилось по 20 критериям, сгруппированным в три тематических блока: «Инновационное развитие», «Цифровые сервисы» и «Мобильные приложения». В основу рейтинга был положен data-driven-подход, основанный на работе с данными из открытых источников по топ-50 банкам страны.

Как отмечают составители рейтинга, лидеры рейтинга активно работают со стартапами, поддерживают молодых учёных, инвестируют в перспективные разработки, используют инструменты внедрения инноваций и быстрее других запускают новые цифровые сервисы, которые помогают привлечь новых клиентов и повысить лояльность пользователей.

Блок «Инновационное развитие» включает показатели, отражающие работу банков с технологическими компаниями, наличие отдела инноваций, инструментов по работе с инновациями, а также объёмы венчурных инвестиций и сделок M&A. Раздел «Цифровые сервисы» отражает наличие онлайн-сервисов для физических и юридических лиц, в том числе сервисов для самозанятых, собственного биометрического решения, приложения для детского банкинга, чат-бота в мобильном приложении, подписку на музыку и кино, смартфона как POS-терминала, Open AI (открытый искусственный интеллект). Блок «Мобильные приложения» учитывает количество установок и рейтинг банковских приложений для физлиц.

Лидирующее место в данном рейтинге закономерно отражает огромную работу по IT- и AI-трансформации, оцифровке всех наших решений и становлению экосистемы Сбера, которую мы проводим уже несколько лет. В центре этой работы всегда был, есть и будет наш клиент. Цифровые технологии для нас — это способ предоставлять миллионам частных и корпоративных клиентов лучшие на рынке услуги, автоматизируя и ускоряя все процессы. Показательно, что в рейтинге отмечены не только банковские, но и нефинансовые сервисы, которые предоставляют компании нашей экосистемы, - Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Теги: СберБанк

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