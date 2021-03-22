Сбер вложит более 1 млрд рублей в обновление систем оплаты проезда по всей стране

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В ближайшие два года Сбер планирует вложить более 1 млрд рублей в обновление систем оплаты проезда по всей стране по схеме, впервые реализованной в Твери. Она предполагает возможность бесконтактной оплаты проезда в автоматическом режиме без кондуктора, привязку к любой банковской карте всей линейки проездных билетов, включая абонементы, и использование технологии Social ID для льготной оплаты проезда картой «Мир» любого банка.

Новая транспортная модель была запущена в Твери и Калининском районе Тверской области в феврале 2020 года. Проект реализует Правительство региона совместно с Верхневолжским АТП, компанией «Смарт Мовиста» (разработчик цифровой платформы), ГКУ «Организатор перевозок Тверской области», Тверским отделением Сбербанка и АО «РАСЧЁТНЫЕ РЕШЕНИЯ» (входит в экосистему Сбера).

В 2020 году в общественном транспорте Твери и Калининского района области с помощью эквайринга Сбербанка было оплачено более 18 млн поездок, а оборот по эквайрингу составил 700 млн рублей. За год банковская карта стала основным средством платежа в транспорте Твери: так оплачивают проезд уже 75% пассажиров (остальные 25% выбирают транспортную карту и наличные). Это рекордные показатели для России.

Привязать абонемент к карте или пополнить электронный кошелек пользователи могут в любом банкомате или устройстве самообслуживания Сбербанка, а также в приложении СберБанк Онлайн. За время действия новой модели через все эти каналы жители Твери приобрели более 320 тыс. проездных билетов.

Для обеспечения льготного проезда Сбер запустил технологию Social ID. Она позволяет применять для льготной оплаты банковскую карту «Мир» любого банка. Ежемесячно социальный проездной билет в новом формате приобретают около 25 тыс. льготников.

Оплатить проезд можно без участия кондуктора или водителя: автоматические валидаторы, помимо разовых оплат, определяют стоимость билета по системе «Вход/выход» на зональных маршрутах, учитывают комплексные поездки со скидками при пересадке в течение определенного времени, а также распознают льготные карты по технологии Social ID.

Аналогичную тверской систему Сбер уже внедрил в Московской и Кемеровской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе. Пилотные проекты запущены в Татарстане и Брянской области. А отдельные элементы системы представлены ещё шире: оплата проезда банковской картой в общественном транспорте доступна уже в 141 городе страны, и свыше половины пассажиров в них оплачивают проезд таким способом. Всего в 2020-м банковской картой в стране было оплачено 967 млн поездок, что почти вдвое превышает показатель 2019 года. А схему использования карт «Мир» в качестве льготного проездного Сбер реализовал уже в 24 регионах страны: эту возможность используют уже более 200 тыс. россиян.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Благодаря транспортным проектам Сбера перемещаться по городам становится удобнее и безопаснее. Бесконтактная оплата проезда экономит время пассажиров, позволяя избегать очередей на вход и выход в транспорте, и снижает риск распространения инфекции, что особенно важно в период пандемии.

Кроме того, она помогает значительно снизить потребление бумаги: мы проводим около 200 млн транзакций на транспорте в месяц. Если бы по каждой из них печатался чек, то за год пришлось бы напечатать 2,4 млрд чеков. Такой бумажной лентой длиной 168 тысяч км можно обернуть Землю по экватору четыре раза!

Наконец, отказ от наличных даёт возможность избежать больших дополнительных издержек в экономике в целом: как прямых (в виде затрат на эмиссию, обращение и хранение), так и косвенных (потерь из-за отвлечения капитала из оборота, потерь времени в очередях, расходов на инкассацию и обработку денежной выручки).

Совокупная доля безналичных операций в Сбербанке в январе уже достигла рекордных 73%. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы эта доля продолжала расти по всей стране. Такие транспортные проекты, как тверской, помогают этого добиться".