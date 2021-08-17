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Сбер вакцинировал уже 77% сотрудников

17 августа 2021 15:27
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Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.

77% сотрудников Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.

В Поволжском банке Сбербанка число сотрудников, сделавших первый компонент вакцины, превысило уже 79%. В Саратовском и Ульяновском отделениях их уже более 84%, в Астраханском, Волгоградском и Самарском – 82%, в Оренбургском и Пензенском – 81% и 79% сотрудников. 

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 

"Наша цель — вакцинация всей команды Сбера, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Мы верим, что вакцинация — единственный действенный метод противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычной жизни в доковидном формате. Плюсы массовой вакцинации очевидны: наши коллеги реже заболевают ковидом, а если вирус всё же пробивает защитную броню, то заболевание протекает в лёгкой форме, исключается летальный исход, и организм быстрее восстанавливается после болезни".

Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников, поэтому вакцинация от новой коронавирусной инфекции приоритетна для Сбербанка. Возвращение к привычному образу жизни, когда мы перестанем бояться заболеть, возможно лишь при создании коллективного иммунитета. И именно вакцинация приближает нас к этому моменту. Сбербанк движется к показателю в 100% вакцинированных, за исключением тех, у кого есть медотвод. Уверен, что своим примером мы призываем жителей нашей страны, сделать прививку, чтобы эпидемия ковида закончилась как можно скорее". 

 

 

Теги: вакцинация сбер сотрудники

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