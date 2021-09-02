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Сбер в третий раз признан лучшим транзакционным банком Центральной и Восточной Европы

2 сентября 2021 14:57
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Столь высокая награда была присуждена за решения по управлению валютным риском для корпоративных клиентов и платформу SberCIB Terminal.

Британский журнал The Banker (входит в группу Financial Times) назвал Сбер лучшим транзакционным банком Центральной и Восточной Европы в 2021 году. В третий раз за последние четыре года банк получил премию Transaction Banking Awards в категории Best Transaction Bank in Central and Eastern Europe.

Столь высокая награда была присуждена за решения по управлению валютным риском для корпоративных клиентов и платформу SberCIB Terminal, а также технологию Process Mining, оптимизирующую процессы в банкоматах.

Process Mining используется в устройствах самообслуживания Сбера для повышения скорости и удобства операций. Тщательно изучив клиентский путь, в частности, наиболее распространённые операции — пополнение и снятие наличных, — банк оптимизировал их сценарии. В результате из процесса были убраны лишние шаги и сокращены тайм-ауты (например, время на внесение и сбор денег из лотка банкомата).

На премию Сбер представил также и мультиплатформенное решение по валютной конверсии и управлению валютным риском для разных категорий корпоративных клиентов. Кроме того, эксперты высоко оценили SberCIB Terminal (ранее — Sberbank Markets) — платформу для заключения сделок на финансовых рынках в режиме онлайн, которая позволяет централизовать казначейские процессы по группе компаний. Платформа предоставляет бизнесу доступ к широкой продуктовой линейке: поддерживает конверсионные операции с основными мировыми валютами и валютами развивающихся рынков, сделки в режимах расчёта «сегодня», «завтра» и «послезавтра», своп-сделки, поставочные и расчётные форварды, операции с ценными бумагами, размещение депозитов и неснижаемых остатков. Также была отмечена концепция trading as a service (трейдинг как сервис) — комплекс решений банка по автоматизации торговли и управлению валютным риском для корпораций.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Это далеко не первое признание наших успехов известным в финансовом мире журналом The Banker. В прошлом году Сбер завоевал титул лучшего банка Центральной и Восточной Европе по инновациям, в 2019 и 2018 годах — лучшего транзакционного банка. Для нас — как ведущего российского банка, технологической компании, экосистемы и целой вселенной продуктов и сервисов для населения и бизнеса — важно не просто создавать лучший клиентский опыт, но и выступать бенчмарком и трендсеттером на различных рынках нашего присутствия. Ещё удобнее, быстрее и надёжнее, максимально просто, безопасно и экологично предоставлять свои услуги частным и корпоративным клиентам — на этом мы фокусируемся каждую минуту. И мы рады, что технологии и сервисы, которые мы создаём и постоянно совершенствуем на благо наших клиентов, находят позитивный отклик в международном профессиональном сообществе".

 

Теги: награда сбер

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