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Сбер — в топ-3 сильнейших банковских брендов мира

2 февраля 2022 09:59
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Сбер — в топ-3 сильнейших банковских брендов мира

Сбер вошёл в топ-3 сильнейших банковских брендов мира. Согласно отчёту Banking 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance, банк занял третье место по показателю «Сила бренда» (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также Сбер получил наивысший рейтинг ААА+.

Несмотря на пандемию коронавируса Сбер увеличил данный показатель на 0,3 процентного пункта за прошедший год.

Кроме того, за год Сбер значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на 9 пунктов. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в 12,8 млрд долларов — на 36% больше, чем год назад, — что позволило Сберу занять 20-ю строчку в рейтинге самых дорогих банковских брендов мира. Годом ранее банк находился на 29-м месте.

Напомним, ранее Сбер был признан сильнейшим брендом Европы (согласно отчёту Global 500 2022), опередив Ferrari. А также по итогам года сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда России.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в сфере оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путём количественной оценки финансовой ценности брендов. Основываясь на опыте в стратегии, брендинге, исследованиях на рынке, визуальной идентификации, финансах, налогах и интеллектуальной собственности, Brand Finance помогает владельцам брендов и инвесторам принимать правильные решения для максимизации ценности бренда и бизнеса.

Теги: СберБанк

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