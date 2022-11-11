Сбер в пятый раз проводит «Зеленый день»

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С 11 по 12 ноября состоится масштабная акция, приуроченная к 181 дню рождения Сбербанка. Клиентов ожидают приятные предложения и скидки на продукты банка и партнеров Сбера.

О них корреспондентам 10 ноября на пресс-конференции рассказали управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнёва, и управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам Поволжского банка Анастасия Сурнина.

Так, скидки на годовые подписки «СберПрам» и «СберПрайм+» в указанные дни акции составят 50%. Кроме того, 11-12 ноября пройдет розыгрыш 3 миллионов «CберСпасибо» за все транзакции от одной тысячи рублей (три победителя получат по 1 млн рублей), проведенных в SberPay QR, SberPay-оплата-онлайн, SberPay-биометрия. Традиционно скидки и кэшбек за покупки в указанные дни предлагают партнеры Сбера: «СберМегаМаркет», «СберМаркет», «СБЕР ЕАПТЕКА», «СберСтрахование» и другие компании.

В частности, многих наверняка заинтересует предложение СберМегаМаркет: скидка до 70% и бесплатная доставка включительно по 12 ноября. Также можно получить за покупки повышенное количество бонусов СберСпасибо при оплате СберКартой, а при наличии подписки СберПрайм+ повышение начисляемых бонусов будет дополнительно увеличено.

Также по 12 ноября Сбер предлагает новым клиентам оформить потребительский кредит со сниженной ставкой в первый месяц. При этом ежемесячный кэшбек от ставки бонусами СберСпасибо при наличии подписки «СберПрайм+» составит 1,5%. Итоговая процентная ставка по кредиту начиная со второго месяца будет определяться индивидуально.

Особые предложения также касаются ипотеки: 11 и 12 ноября застройщики-партнёры Домклик предложат скидки до 25%.

Помимо перечисленного, в эти дни Сбер запускает новый трехлетний вклад, ставка по которому с подпиской «СберПрайм+» будет увеличена и отличаться от стандартной в несколько п.п.

Отдельные предложения касаются дебетовых и кредитных СберКарт. Например, за покупки в интернете у компаний-партнёров Сбера по 12 ноября держатели дебетовых и кредитных карт получат повышенный кэшбек бонусами СберСпасибо (с подпиской СберПрайм+ при покупках у партнёров банка кэшбек будет увеличен в несколько раз).

Также в Зелёный день можно будет приобрести со скидкой 5 умных устройств: ТВ-приставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, медиаколонку SberBox Time и телевизоры Sber.

Для корпоративных клиентов Зеленый день продлится с 11 по 17 ноября. Их также ждет широкий список предложений, которые можно найти на промосайте акции.