Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет

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Ипотеку по программе «Жилищный кредит по двум документам» в Сбере могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту до 75 лет. Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки, у заемщика может быть временная регистрация.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы вновь расширяем возможности для получения ипотеки по двум документам. Ранее максимальный возраст не должен был превышать 65 лет к моменту возврата кредита по договору, а подать заявку без подтверждения дохода только при наличии в паспорте штампа о постоянной регистрации по месту жительства. Мы видим спрос на ипотеку по двум документам и решили сделать ее еще более доступной для большего количества людей, которые хотят купить жильё. На это есть спрос со стороны заемщиков, люди обращаются в банк с вопросами о повышении возраста, чтобы получить возможнсоть взять ипотеку».

Первоначальный взнос составляет от 20%, а срок кредита — до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку по этой программе через сервис ДомКлик нужны всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.