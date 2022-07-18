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Сбер установил в обновленном парке древнего Дербента крупнейший в России фонтан и помог реконструировать исторический парк

18 июля 2022 11:48
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Сбер установил в обновленном парке древнего Дербента крупнейший в России фонтан и помог реконструировать исторический парк

На территории парка им. Низами Гянджеви в Дербенте Сбер профинансировал строительство самого большого в России светомузыкального фонтанного комплекса, общей площадью 4715 м2. Объект выполнен в архитектурных традициях Дагестана из местного природного камня.

Интерактивный фонтан выпускает в небо 2214 струй высотой от одного до 30 метров. Он может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Объект оснащён 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой с качественным звуком.

Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные водные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В техническом помещении объекта проводятся экскурсии: элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе. 

Реконструкция парка им. Низами Гянджеви также реализована при финансовом участии Сбера. Парк, названный именем одного из величайших поэтов средневекового Востока, расположен в центре Дербента и является самым большим в городе, на его территории расположены древняя крепостная стена и ворота Киямат-капы, возникшие в IХ-Х вв.

Также в рамках реконструкции паркового комплекса администрацией города, при поддержке дагестанских бизнесменов, проведено благоустройство, строительство музея, библиотеки, смотровой башни и детского городка.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Когда мы приехали в Дербент три года назад, сразу приняли решение, что обновлённый парк должен стать жемчужиной города, который как минимум две тысячи лет украшает эту прекрасную землю. Хотелось сделать что-то достойное этого древнего города. Мы просмотрели много проектов, и даже в финальный вносили большие корректировки. Например, буквально год назад в проекте появились библиотека, музей, первый в стране музей фонтана под землей со сложнейшими техническими сооружениями.
Фонтан в Дербенте не просто самый большой в России – это, в первую очередь, торжество мастерства множества людей, которые принимали участие в его создании. Многое делалось вручную благодаря искусству местных мастеров. Десятки тысяч людей пришли на открытие фонтанного комплекса и мы видим, что люди счастливы, что людям нравится – и это самое важное для нас».

Фонтан и парковый комплекс, крепостная стена на его территории стали одним из важнейших туристических объектов древнейшего города, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения и включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Фонтан в Дербенте стал 23-м в ряду интерактивных фонтанов, которые Сбер построил, начиная с 2016 года, в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Липецке и других городах страны. Такие фонтаны становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и используются в образовательных целях.

 

Теги: СберБанк

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