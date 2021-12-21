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Сбер стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина

21 декабря 2021 13:15
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Сбер стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина

СберБанк стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на пресс-конференции, посвящённой итогам работы розничного блока. В 2021 году 2,3 млн граждан согласились поделиться сведениями из своего цифрового профиля в государстве со СберБанком.

Также в 2021 году СберБанк зарегистрировал и подтвердил учётные записи 11 млн человек на Госуслугах. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано 7 млн человек.

Теперь клиент Сбера может не покидая приложения СберБанк Онлайн получить:

  • 2-НДФЛ;
  • выписку из электронной трудовой;
  • справку предпенсионера;
  • справку об остатке материнского капитала;
  • справку о размере назначенной пенсии;
  • сведения о полисе ОМС.

Новыми возможностями уже воспользовались 440 тысяч человек. 

Кроме того, во всех территориальных банках Сбера начал работать сервис использования средств материнского капитала в ипотеке, с помощью которого Сбер сотрудничает с Пенсионным фондом России через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволило полностью исключить бумагу из процесса, а также снизить жалобы клиентов из-за ошибок ручного сервиса.

Также в декабре у пользователей СберБанк Онлайн появилась возможность получить QR-код вакцинированных и переболевших через мобильное приложение.

Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»:

«Сбер развивает цифровые сервисы и достигает высоких показателей по нескольким направлениям. Во-первых, мы становимся максимально удобными для клиентов, они могут решить многие житейские вопросы, получить нужные справки, не выходя из дома и не посещая дополнительных государственных организаций. Во-вторых, совместно с Минцифры России мы делаем взаимодействие с государственными структурами максимально эффективным и простым, исключая ошибки из-за человеческого фактора. В-третьих, заботимся о природе, сокращая объём бумажного документооборота, сохраняем деревья. Я уверен, что в следующем году мы станем ещё эффективнее, удобнее и экологичнее».

Теги: СберБанк

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