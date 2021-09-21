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Сбер сообщает об открытии благотворительного счёта для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми

21 сентября 2021 11:50
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Сбер сообщает об открытии благотворительного счёта для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Перми

СберБанк соболезнует семьям и близким погибших в Перми и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Получателем средств является Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», которая выступила с соответствующей инициативой. На благотворительный счёт в СберБанке правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается. 

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств

Наименование организации: Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»

Р/с 40603810749774000007 (рублёвый)

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

Кор/счёт 30101810900000000603

ИНН 5906008495

КПП 590201001

БИК 042202603

ОГРН 1025901366842

Назначение платежа: помощь пострадавшим в результате нападения в пермском университете

 

Теги: СберБанк

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