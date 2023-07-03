Сбер снижает ставки по ИТ-ипотеке на новостройки

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Сбер запускает специальный дисконт, который позволяет снизить ставку по льготной программе «Ипотека для IT» на Домклик до 0,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.

Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно в 546 ЖК на Домклик при покупке у застройщиков — партнёров, участников проектного финансирования банка.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Изначально в Сбере ставка по ИТ-ипотеке была ниже заявленных 5%, поэтому с момента запуска программы почти восемь тысяч ИТ-специалистов приобрели жильё на льготных условиях в Сбере. Мы выдали кредиты на общую сумму 60 млрд рублей. Кроме того, вдвое увеличилось количество аккредитованных ИТ-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться господдержкой. Снижение ставок позволит сотрудникам сферы информационных технологий не откладывать решение квартирного вопроса, ведь выбрать жильё и оформить ипотеку можно онлайн за пять минут на выгодных условиях на Домклик».

Максимальная скидка на ставку по ипотеке достигает 3,8 п. п. в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации Домклик, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.