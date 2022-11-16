Сбер с помощью виртуальных ассистентов поможет пользователям отработать навыки противодействия мошенникам

150

Теперь с помощью виртуальных ассистентов Салют клиенты одного из крупнейших банков страны могут потренировать свои знания на кибертренажёрах, а также получить информацию о распространённых уловках киберпреступников и полезные советы по защите своих денег и данных. Об этом сообщила пресс-служба Сбера. Ознакомиться с новым контентом можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на умных устройствах Sber и на сайте sberbank.ru.

Как отмечается в сообщении, для клиентов будут доступны сразу несколько сервисов: «кибербезопасность», видео по кибербезопасности и симуляторы «мошенничество с оформлением кредита», «СМС-мошенничество».

К примеру, сервис «Кибербезопасность» открывается фразой «Запусти кибербезопасность» и представляет собой подборка материалов по киберграмотности. В дополнение к нему Сбер подготовил подборку видеороликов о распространённых схемах мошенничества (звонки от имени «службы безопасности банка» и «правоохранительных органов»). Они запускаются фразой «Открой видео по кибербезопасности».

Что касается симуляторов, то в теме «Мошенничество с оформлением кредита» можно потренироваться в общении с виртуальным злоумышленником на примере популярной схемы мошенничества. Открывается он фразой «Запусти симулятор "Мошенничество с кредитом"». А симулятор «СМС-мошенничество» рассказывает о распространённой мошеннической схеме обмана через СМС, но, главное, даёт оценку корректности действий пользователя. Открывается фразой «Запусти СМС-симулятор».

По словам Сергея Лебедя, вице-президента, директора департамента кибербезопасности Сбербанка, Сбер на протяжении многих лет активно борется с кибермошенниками за каждого клиента. «Разработанные нами новые сервисы позволяют пользователю проиграть возможные сценарии разговоров со злоумышленником и подготовить себя к подобным неприятным коммуникациям. Действия, доведённые до автоматизма, в конечном итоге будут способствовать снижению количества успешных мошеннических атак», — отметил он.