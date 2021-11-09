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Сбер разработал обучающий курс «ESG: Введение»

9 ноября 2021 14:43
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Преподавателями курса стали топ-менеджеры Сбера и СберУниверситета.

Сбер совместно со СберУниверситетом разработал онлайн-курс «ESG: Введение» для руководителей и сотрудников компаний, реализующих проекты в области устойчивого развития.

Пройдя данный курс, специалисты смогут оценивать влияние ESG-повестки на бизнес, идентифицировать E-, S-, G-угрозы для компании, определять преимущества и недостатки различных инструментов оценки и управления ESG-рисками, разбираться в механизмах снижения негативного воздействия и повышения устойчивости компании.

Преподавателями курса стали топ-менеджеры Сбера и СберУниверситета: первый заместитель Председателя Правления Александр Ведяхин, старший вице-президент по ESG Татьяна Завьялова, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Джангир Джангиров, проректор по обучению и исследованиям СберУниверситета Игорь Баранов и другие руководители, ответственные за реализацию ESG-повестки в банке, а также независимые эксперты, предприниматели и консультанты, представители крупнейших компаний рынка.

В интерактивном курсе слушателей ждут: анимированные видеоинтервью экспертов, кейсы Сбера и компаний, представляющих разные сектора экономики, задания на проверку фактов, голосования и поведенческие опросы с возможностью увидеть распределение ответов других обучающихся.

Специальная подготовка для прохождения курса не требуется, на первоначальном этапе он доступен бесплатно всем желающим. На обучении рассматриваются:

- общие вопросы: глобальный контекст, управление ESG-рисками;

- минимизация воздействия на окружающую среду: экологизация и декарбонизация бизнеса;

- реакция на социальные изменения: ответственное потребление, инклюзивная среда и дизайн, переобучение и приобретение новых навыков;

- практики корпоративного управления: раскрытие нефинансовой информации, получение рыночного ESG-рейтинга, финансирование с помощью ESG-инструментов, управление ESG-трансформацией.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"ESG-трансформация Сбера неразрывно связана с ESG-трансформацией наших клиентов. Заложив основы ESG-культуры, мы не только выводим на рынок новые зелёные продукты, но и помогаем частным и корпоративным клиентам формировать и реализовывать ESG-повестку с учётом специфики их деятельности, объясняем требования, которые появляются в части оценки ESG-рисков и соблюдения ESG-стандартов. В рамках этого курса мы и наши партнёры делимся со всеми, кому интересна эта тематика, своими подходами и опытом работы по каждому из направлений ESG-повестки".

В России тема ESG уже стала одной из ключевых и обсуждается на самом высоком уровне. Функционируют несколько межведомственных рабочих групп с участием Банка России, Министерства экономического развития РФ, Аппарата Правительства РФ. Подготовлена стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 года. Принят закон об ограничении выбросов парниковых газов. В работе находится ряд законодательных актов по зелёному и социальному финансированию. В Сахалинской области реализуется проект по достижению углеродной нейтральности до 2025 года.

Сбер активно участвует во всех упомянутых инициативах и предлагает собственные ESG-решения. Выступая в роли партнёра федеральной ESG-повестки, проводника лучших ESG-практик для корпоративных клиентов, физических лиц и региональных властей, банк взял на себя серьёзные обязательства. Сбер первым из российских банков анонсировал достижение углеродной нейтральности по операционной деятельности к 2030 году; сфокусировался на повышении доступности своей инфраструктуры, продуктов и услуг, обеспечении максимальной инклюзивности; утвердил и исполняет ESG-стратегию и ESG-политику; выстроил систему управления ESG-повесткой и ESG-рисками, заложив основы ESG-культуры.

Теги: СберБанк

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