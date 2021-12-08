Сбер расширил возможности «Многоцелевого кредита»

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Сбер усовершенствовал программу «Многоцелевой кредит». Теперь с её помощью в сервисе ДомКлик можно приобретать залоговые объекты недвижимости Сбербанка и совершать межрегиональные сделки, что ранее было невозможно. Программа позволяет заёмщикам сократить расходы по сделке, включив в стоимость кредита оплату дополнительных сервисов.

«Многоцелевой кредит» доступен в рамках программы «Готовое жильё» для приобретения квартир на вторичном рынке. Максимальная сумма кредита может составить до 90% стоимости недвижимости. Чтобы воспользоваться сервисом, в калькуляторе ипотеки ДомКлик нужно выбрать опцию «Включите в кредит расходы на жильё» и заполнить необходимые поля. Включить в стоимость кредита можно такие сопутствующие сделке затраты, как вознаграждение агентству недвижимости, страхование жизни и здоровья от СберСтрахование жизни, электронная регистрация сделки, сервис безопасных расчётов и юридическая проверка жилья.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

"Мы продолжаем развивать экосистему сервисов для приобретения жилья на онлайн-платформе ДомКлик. В этом году мы запустили пилотный проект "Многоцелевой кредит", чтобы помочь нашим заёмщикам сократить расходы по жилищным сделкам. Уже первые месяцы показали востребованность такой услуги, и поэтому мы приняли решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки. Так что теперь сервис полностью функционален — и мы ожидаем дальнейшего роста его популярности".

Сбер первым в России предоставил клиентам возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита при приобретении квартир на вторичном рынке.