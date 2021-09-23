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Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную СберКарту

23 сентября 2021 13:19
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Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную СберКарту

Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную СберКарту. Ранее такая возможность была у владельцев СберКарты Тревел.

Фиксация курса валюты особенно актуальна для клиентов, которые совершают покупки по карте за рубежом или через иностранные интернет-магазины. Обычно при таких транзакциях сумма списывается не сразу, а спустя несколько часов или даже дней. За этот период курс может измениться не в лучшую для клиента сторону. Для владельцев дебетовой СберКарты и кредитной СберКарты курс конвертации фиксируется на момент авторизации и оформления покупки, тем самым делая сумму списания предсказуемой.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«Мы первыми среди крупнейших банков страны запустили фиксацию курса валюты. Сначала это было доступно пользователям СберКарты Тревел, сейчас сервис доступен всем клиентам — держателям дебетовой или кредитной СберКарты. Считаем распространение функции на наши флагманские продукты своевременным. Во-первых, растёт популярность покупок в зарубежных интернет-магазинах. Во-вторых, сообщение между странами постепенно восстанавливается, и клиентам часто удобнее платить своими привычными картами за границей. Мы стремимся улучшить клиентский опыт, сделать расчёты по картам более прозрачными, и функция фиксации курса валют в этом, безусловно, помогает».

 

Теги: СберБанк

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