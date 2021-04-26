Я нашел ошибку
Главные новости:
Он ездит по улицам Самары и делает остановки на территории образовательных учреждений и во дворах многоквартирных домов.
По Самаре курсирует «Экомобиль»
Участницами конкурса будут замужние представительницы прекрасного пола разных национальностей в возрасте от 23 до 35 лет.
В СОУНБ состоится межнациональный семейный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии»
Главная задача мероприятия - привлечь внимание общества к вопросам обеспечения БДД и всестороннего освещения деятельности Госавтоинспекции.
К юбилею службы ГАИ-ГИБДД в регионе организована выставка социальных плакатов
Сбер традиционно поздравит ветеранов ВОВ, работавших в банке, организует и примет участие в акциях по благоустройству памятников и воинских захоронений по всей стране.
Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Только успешные предприятия с безупречной репутацией и высокими показателями способны стать победителями и получить звание «Достояние губернии».
Начался прием заявок на региональный конкурс компаний «Достояние губернии-2021»
Дмитрий Азаров поручил организовать в детсадах дежурные группы.
В правительстве региона рассмотрен вопрос о работе детских садов на майские праздники
Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке.
Самарец за 5 минут погасил долг, накопленный перед «ЭнергосбыТ Плюс» за два года
Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта.
В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
-0.32
EUR 90.45
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

26 апреля 2021 16:53
83
Сбер традиционно поздравит ветеранов ВОВ, работавших в банке, организует и примет участие в акциях по благоустройству памятников и воинских захоронений по всей стране.

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбер традиционно поздравит ветеранов ВОВ, работавших в банке, организует и примет участие в акциях по благоустройству памятников и воинских захоронений по всей стране, проведёт мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.

Сегодня численность ветеранов ВОВ, бывших работников ПАО Сбербанк, — 861 человек, мы знаем их всех поимённо и с каждым из них поддерживаем связь. Адресная помощь им оказывается в течение всего года: доставляются продукты питания, товары гигиены, лекарства. Эту работу проводят волонтёры движения «Всегда рядом. Всегда помним». В банке на протяжении многих лет реализуется целый комплекс мероприятий для ветеранов. К праздничной дате ветераны получат памятные подарки, а также материальные выплаты. Оздоровительные заезды для ветеранов в санатории в 2021 году, тематические экскурсии и посещение культурно-просветительских мероприятий будут перенесены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, но, как только ограничительные меры отменят, эта работа продолжится.

Мероприятия по благоустройству памятников и мест братских захоронений запланированы и реализуются по всей стране. Все территориальные банки Сбербанка примут участие во всероссийской акции «Сад памяти». Её цель —создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. В 2020 году, в первый год проведения акции, к ней присоединились более 300 тысяч человек из всех регионов России и свыше 50 стран.

28 апреля состоится ставшая уже традиционной акция памяти воинам 4-й дивизии народного ополчения в деревне Щекутино Наро-Фоминского района. Бойцами этой дивизии стали сотрудники Наркомвнешторга СССР, Наркомфина СССР, Наркомсовхозов СССР, Наркомата лёгкой промышленности, Госплана РСФСР, Центросоюза, редакции и издательства «Московский большевик», рабочие швейной фабрики «Красная швея» и других предприятий района. За неделю боевых действий под Наро-Фоминском дивизия потеряла убитыми и ранеными 6179 человек.

Сбербанк взял шефство над Щекутинским мемориалом памяти воинам — добровольцам 4-й дивизии народного ополчения. Были проведены реставрационные работы, произведено обустройство территории, высадка зелёных насаждений. В текущем году были организованы работы по благоустройству мемориала. В акции памяти примут участие волонтёры движения «Всегда рядом. Всегда помним», руководители и сотрудники Сбера.   

Также все территориальные банки Сбербанка примут участие в традиционных народных акциях памяти — «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская лента», проекте «Банк памяти».

Станислав Кузнецов, эаместитель Председателя Правления Сбербанка:

"9 Мая — великий праздник. И в этот день мы традиционно поздравим наших ветеранов, героев той войны, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. 

Но, безусловно, чествование ветеранов и сохранение памяти о войне, акции по благоустройству памятников и военных захоронений не ограничиваются одним днём. Эта работа ведётся Сбером в течение всего года. И праздничные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, уже идут во всех территориальных банках. Где-то наши сотрудники всей семьёй готовят для ветеранов тёплые подарки — шарфы, носки и варежки, — другие — в специально организованном флешмобе рассказывают о военных подвигах своих родственников, третьи — высаживают деревья в память о погибших героях.

Это наша общая память о той страшной войне. Она помогает нам быть сильнее, чувствовать себя единой командой и делать всё возможное, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась".

 

 

 

Теги: мероприятия Победа сбер

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Волонтёры Сбербанка высадили 20 000 деревьев в Самарской области
26 апреля 2021, 09:53
Волонтёры Сбербанка высадили 20 000 деревьев в Самарской области
Самарская область стала первым регионом, в котором прошла акция. Финансы и Банки
223
Сбер предупредит, если позвонит мошенник
23 апреля 2021, 13:34
Сбер предупредит, если позвонит мошенник
Сервис является частью комплексной системы защиты от мошенничества, выстроенной в банке. Финансы и Банки
689
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях
23 апреля 2021, 11:10
Аккуратные водители Поволжья могут приобрести каско на лучших условиях
Автовладельцам, у которых не было аварий, доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора. Финансы и Банки
580
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
146
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
192
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021  10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Спорт
192
В Самаре открывается Ботанический сад
26 апреля 2021  09:48
В Самаре открывается Ботанический сад
Общество
195
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
25 апреля 2021  13:59
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
Культура
633
Весь список