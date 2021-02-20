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Сбер проведёт День технологий для школьников и студентов

20 февраля 2021 15:52
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24 и 25 февраля.

24 и 25 февраля пройдёт День технологий — онлайн-мероприятие для школьников и студентов, на котором руководители лабораторий и научных центров Сбера расскажут о технологических трендах, своих новейших разработках и примерах их внедрения в бизнесе и повседневной жизни. Мероприятие организовано при поддержке школьного и студенческого акселераторов Сбера SberZ и SberStudentЗарегистрироваться на День технологий можно до 15:45 (мск) 24 февраля.

На мероприятии состоятся выступления представителей лабораторий и компаний экосистемы Сбера и интерактивные сессии с возможностью выиграть призы от экосистемы. В первый день участники узнают, как найти идеи для прорывных разработок, какие технологии сегодня применяют в киноиндустрии, что нового в сфере виртуальной и дополненной реальности, как бороться с киберугрозами и действительно ли роботы заменяют человеческий труд. Во второй день выступят представители лабораторий Сбера, а также компании SberDevices, создающей умные устройства и сервисы.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Предпринимательство требует специальных знаний и навыков — ориентация на результат, умение управлять рисками, постоянное стремление к развитию и интерес ко всему новому. Это особое мышление, которое позволяет видеть возможности там, где другие их не видят. Конечно же, этим навыкам необходимо учиться с детства, и поэтому мы в Сбере стремимся дать школьникам и студентам все необходимые знания и ресурсы, повышаем у них интерес к предпринимательству и науке, помогаем им развиваться в этих направлениях. Думаю, День технологий для многих может стать той самой возможностью, ярким впечатлением, которое меняет жизненные траектории и превращает мечты в цели."

При регистрации на День технологий все желающие смогут записаться на бесплатные акселерационные программы — SberZ и SberStudent — и запустить свои первые бизнес-проекты под руководством лучших российских и международных экспертов.

SberZ — акселерационная программа для школьников 8–11-х классов, за время которой дети смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта. Лучшие команды получат преференции при поступлении в вузы и выступят со своими проектами перед корпорациями, топ-университетами страны и инвесторами.

SberStudent — первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. За время программы участники запустят собственные проекты и представят их ведущим корпорациям и фондам.

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