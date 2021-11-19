Я нашел ошибку
Главные новости:
Прощание состоится 20 ноября.
Ушел из жизни начальник Медико-санитарной части МВД СО полковник внутренней службы Олег Гусев
Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы.
Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире
За 7 лет существования данного движения региональными добровольцами отработано почти 4000 заявок на поиск.
Самарскому поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» 7 лет 
Сейчас колодец закрыт, очередную трагедию удалось предотвратить.
Трагедия могла повториться: на Тихвинской вновь украли крышку колодца, в который в марте упал ребенок  
Предприниматели региона подробно изучат все возможности привлечения грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Инноваторов и разработчиков Самарской области научат привлекать гранты
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
Заместитель прокурора области Алексей Павлов совместно с уполномоченным по правам ребенка провел прием граждан
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самарской области проводят масштабные рейды в рамках «контроля трезвости»
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В Самаре состоится фестиваль ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.6
-0.22
EUR 82.26
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
В УФСИН СО состоялось чествование ветеранов УИС
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер признан лучшим цифровым розничным банком в мире

19 ноября 2021 14:35
67
Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы.

По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбер впервые назван лучшим розничным цифровым банком мира, а также признан победителем ещё в ряде номинаций международной премии «Лучшие цифровые банки мира» (World’s Best Digital Bank Awards):

— «Лучший цифровой банк для частных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Consumer Digital Banks);

— «Лучший веб-дизайн цифрового банка для частных клиентов» (Best Website Design, Best Consumer Digital Banks);

— «Лучший цифровой банк для корпоративных клиентов в Центральной и Восточной Европе» (Central & Eastern Europe, Best Corporate/Institutional Digital Banks);

 «Лучший в области маркетинга в социальных медиа для корпоративных клиентов» (Best in Social Media Marketing and Services, Best Corporate/Institutional Digital Banks).

Сбер впервые возглавил глобальный рейтинг лучших цифровых банков планеты для частных клиентов, став мировым бенчмарком и трендсеттером в сфере цифровизации банковского обслуживания. Лидирующие позиции Сбера в рейтинге обеспечили его флагманские цифровые каналы: СберБанк Онлайн для частных клиентов и СберБизнес — для корпоративных. Сегодня в них доступны практически все услуги банка для бизнеса и населения, что в десятки и сотни раз ускоряет процесс их получения и не требует посещения офиса, позволяя управлять личными или корпоративными финансами в любое время суток из любой точки мира.

СберБанк Онлайн в этом году исполнилось 10 лет: его первая версия для iPad была запущена в феврале 2011 года, спустя год появилась версия для смартфонов. Сейчас это одно из самых популярных банковских приложений в мире: его ежемесячная аудитория превышает 72 млн человек, а ежедневная — более 35 млн. В России по числу активных пользователей в месяц приложение занимает второе место после популярного мессенджера. А веб-версия СберБанк Онлайн в этом году уже становилась победителем в номинации The Best Consumer Mobile Banking Adaptive Site in Central and Eastern Europe for 2021.

Ежемесячная аудитория интернет-банка СберБизнес, который также доступен и в десктопной, и в мобильной версиях, превышает 2,4 млн юрлиц, а 1,1 млн предпринимателей пользуются СберБизнесом ежедневно. Мобильное приложение было запущено в 2015 году как сопутствующий продукт к интернет-банку в браузере, однако сегодня уже больше половины пользователей предпочитает использовать его мобильную версию. Напомним, ранее СберБизнес дважды признавался лучшим цифровым банком для корпоративных клиентов по версии Global Finance — в 2018 и 2020 годах.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Сбербанк стремительно меняется. Мы не только банк, но и мощная технологическая компания, которая предлагает целую вселенную продуктов и сервисов — от доставки товаров и еды до телемедицины и онлайн-кинотеатра. По сути, мы — огромная экосистема, и в центре этой экосистемы — наш клиент. Сейчас у Сбера уже больше 100 миллионов розничных и около 3 миллионов корпоративных клиентов. И я хочу сказать спасибо каждому из них, потому что именно ради них мы пытаемся становиться лучше каждый день.

Мы стремимся не просто удовлетворять, но и предвосхищать потребности каждого клиента. И в этом нам помогает искусственный интеллект. Уже несколько лет Сбер активно внедряет его во все бизнес-процессы. А в прошлом году мы запустили ещё и ESG-трансформацию: мы снижаем свой углеродный след, поддерживаем экологические проекты, развиваем инклюзивную среду, создаём решения в помощь врачам, педагогам и спасателям. Эта награда — ещё одно подтверждение того, что мы на правильном пути. Я благодарю всех участников, организаторов и жюри этой авторитетной премии. И, конечно, команду Сбера, без которой эта победа была бы невозможна".

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбер многократно становился лауреатом премий Global Finance в различных номинациях.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам
19 ноября 2021, 11:43
Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам
Это сделано в рамках программы «Жилищный кредит по двум документам». Финансы и Банки
166
Наборы сервисов, предлагаемые в этих приложениях, подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнеса в различных отраслях предпринимательской деятельности. 
18 ноября 2021, 14:05
Сбер запускает специализированные цифровые приложения с сервисами для различных отраслей
Наборы сервисов, предлагаемые в этих приложениях, подобраны с учётом специфики ведения и управления бизнеса в различных отраслях предпринимательской... Финансы и Банки
572
Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в России
18 ноября 2021, 10:22
Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в России
Frank RG вручает награды за лучшие продукты, которые оценивает по сотне параметров. Финансы и Банки
417
В центре внимания
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
19 ноября 2021  13:21
Немного меньше: за сутки 1 764 жителя Самарской области заболели коронавирусом
160
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
19 ноября 2021  10:44
Названа дата открытия нового самарского зоопарка
262
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
18 ноября 2021  13:24
Еще 1 781 житель Самарской области заболел коронавирусом
514
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
18 ноября 2021  11:28
В Самаре откроется новый пункт вакцинации от COVID-19
452
Владимир Путин выразил уверенность в том, что будет расти интерес партнеров из Узбекистана в создании своих производств в России.
17 ноября 2021  21:28
Президенты РФ и Узбекистана отметили Самарскую область как один из ключевых регионов во взаимодействии двух стран
764
Весь список