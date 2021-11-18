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Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в России

18 ноября 2021 10:22
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Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в России

Сбер получил награду «Лучший банк в кредитовании малого бизнеса» по версии премии Frank Small Business Loans Award 2021. Банк также победил в номинации «Минимальный пакет документов в кредитовании малого бизнеса». Эти награды вручены по итогам исследования Frank RG «Кредитование малого бизнеса в России — 2021»

"Нам очень приятно стать победителями премии Frank Small Business Loans Award в главной номинации — лучший банк в кредитовании малого бизнеса. Хочу подчеркнуть, что это труд всей нашей большой команды, которая каждый день работает над тем, чтобы предпринимателю было легко и удобно получить кредит на развитие своего бизнеса. В последнее время мы приложили много усилий для того, чтобы финансирование для малого бизнеса было доступно в режиме «24 на 7» и предоставлялось клиентам в течение нескольких минут без посещения офисов и предоставления бумажных документов. Нам удалось этого добиться и мы не собираемся останавливаться. Дальше будет еще быстрее и удобнее. Мы продолжим развивать различные форматы кредитования и рассрочки, в том числе на маркетплейсах крупных компаний, будем реализовывать государственные и собственные программы поддержки бизнеса, расширять набор сервисов для повышения эффективности ведения бизнеса от компаний экосистемы Сбера — одним словом, будем делать всё возможное, чтобы предпринимателям было ещё выгоднее, проще и комфортнее с нами взаимодействовать",Алексей Шашкин, Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка

Frank RG вручает награды за лучшие продукты, которые оценивает по сотне параметров — от тарифов до бизнес-модели, от надёжности до удобства в использовании. Награда Frank RG — это знак качества на рынке банковских услуг.

Теги: СберБанк

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