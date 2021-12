Сбер признан лучшим банком мира по использованию искусственного интеллекта в торговом финансировании

92

Журнал Global Finance огласил результаты исследования «Лучшие провайдеры торгового финансирования» (World's Best Trade Finance Providers), согласно которому Сбербанк признан глобальным победителем в номинации «Лучшее использование искусственного интеллекта в торговом финансировании» (Best Use of Artificial Intelligence in Trade Finance).

Жюри премии высоко оценило онлайн-рекомендации Сбера для клиентов по безопасным расчётам. Сегодня искусственный интеллект уже в момент оформления платёжного поручения в режиме реального времени анализирует данные о клиенте, платеже и поставщике и по итогам этого анализа даёт рекомендацию о применении аккредитива в расчётах для снижения риска в транзакции. Весь процесс занимает доли секунды, и клиент может сразу же открыть аккредитив в интернет-банке СберБизнес.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка:

"Премия World's Best Trade Finance Providers — это "Оскар" в области торгового финансирования. Сбер обладает уникальной экспертизой в искусственном интеллекте — у нас накоплен колоссальный массив данных, мы используем лучшие алгоритмы и IT-платформу. Всё это позволяет нам создавать высокотехнологичные эффективные решения, максимально "заточенные" под потребности клиентов, которым требуются продукты торгового финансирования. И нам приятно видеть, что эти решения получают мировое признание".

Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям. Эти награды являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг. За последние годы Сбербанк многократно становился лауреатом премий Global Finance в различных номинациях.