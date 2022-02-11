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Сбер присоединился к инициативе ВЭФ «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон»

11 февраля 2022 15:59
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Инициатива направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчётности, которая упростит оценку развития ESG-практик компаний из разных стран и отраслей.

Сбер совместно со 100 глобальными компаниями мира присоединился к инициативе Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» (Stakeholder Capitalism Metrics Initiative). Инициатива направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчётности, которая упростит оценку развития ESG-практик компаний из разных стран и отраслей.

Присоединившись к «Метрикам капитализма всех заинтересованных сторон» Сбер обязуется:

-продвигать дальнейшие усилия по созданию единого подхода к метрикам и отчётности в области ESG;

-публично поддерживать данную инициативу;

-применять метрики инициативы в своей отчётности и развивать свою отчётность в соответствии с международными трендами и регулированием.

Представители Сбера также вошли в мировое сообщество ESG-практиков, действующее в рамках инициативы на постоянной основе.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

"Сбер присоединился к глобальному движению ведущих компаний планеты по приглашению главы Всемирного экономического форума. Мы поддерживаем инициативу потому как мы уверены, что ее реализация поможет оценивать вклад в ESG-трансформацию по очевидным и понятным параметрам, позволит внести весомую лепту в устойчивое развитие всего человечества и станет важной вехой на пути к ответственному капитализму. Хочу поблагодарить ВЭФ и лично Клауса Шваба за эту инициативу, которая будет способствовать единению мирового сообщества в деле минимизации негативного воздействия человека на окружающую среду, развития социальной и управленческой ответственности".

Рамия Кришнасвами, руководитель направления ESG и институциональных сообществ Всемирного экономического форума:

"Для компаний наступил решающий момент, чтобы активно формировать чёткие, последовательные и всеобъемлющие отчёты по ESG вопросам. Понимая это, Всемирный экономический форум учредил инициативу Stakeholder Capitalism Metrics, которая должна определить универсальные и общие стандарты ESG-отчетности для всех заинтересованных сторон во всем мире. Для нас крайне важно заручиться поддержкой бизнеса в этом вопросе, и мы рады, что Сбер, крупнейший финансовый институт в России и Восточной Европе, присоединился к нашей инициативе и привержен этой цели. Мы рады, что Сбер обладает нужными компетенциями и опытом, и надеемся, что они будут задействованы в разработке стандартов, особенно благодаря растущему мировому сообществу ESG-специалистов Форума, которое насчитывает более 250 экспертов".

Инициатива «Метрики капитализма всех заинтересованных сторон» направлена на унификацию существующих стандартов ESG-отчётности, которая упростит оценку приверженности ESG-повестке компаний из разных стран и отраслей. Год назад при содействии специалистов компаний Deloitte, EY, KPMG и PwC ВЭФ опубликовал набор универсальных и не привязанных к конкретной отрасли показателей капитализма всех заинтересованных сторон (Stakeholder Capitalism Metrics, SCM), согласованных с программой устойчивого развития ООН до 2030 года по экологическим, социальным и управленческим темам, которые лидеры отрасли сочли актуальными. Показатели капитализма всех заинтересованных сторон основаны на известных и принятых стандартах. Одобрение такого набора показателей более чем 100 мировыми компаниями и импульс, созданный этой инициативой, активизировали международные усилия по коллективному согласованию на глобальном уровне системы стандартов и отчётности в области ESG.

В декабре 2021 года на 26-й Конференции сторон (КС-26) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Фонд международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) объявил об учреждении Международного совета по стандартам отчётности устойчивого развития (ISSB). Фонд МСФО курирует Совет по международным стандартам финансовой отчётности (СМСФО), который предоставляет основу для стандартов финансового учёта в более чем 140 юрисдикциях. Предполагается, что Международный совет по стандартам отчётности устойчивого развития будет работать в тесном контакте с Международным советом по стандартам бухгалтерского учёта.

Теги: СберБанк

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