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Сбер принял более 50 заявок по новой льготной программе кредитования бизнеса под 3%

3 марта 2021 15:03
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Заключение кредитных договоров по программе начнется 9 марта в соответствии с постановлением правительства.

В Сбербанк начали поступать первые заявки по новой льготной государственной программе кредитования под 3% для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Банком принято более 50 заявок от клиентов в первые дни после объявления о запуске программы.

С самых первых дней пандемии Сбер подключился к разработке антикризисных мер поддержки бизнеса, а затем, как только такие меры в рекордно короткие сроки были выработаны, стал главным их проводником в стране. Поэтому неудивительно, что к нам уже обращаются клиенты, которые узнали о новой программе кредитования. За несколько дней мы получили более 50 заявок на сумму около 100 млн рублей. Заключение кредитных договоров по программе начнется 9 марта в соответствии с постановлением правительства. В целом мы рассчитываем предоставить по этой программе финансирование в размере более 100 млрд рублей. 

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"По нашей оценке программой ФОТ 3.0 смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в которых работает 1,5 млн сотрудников. Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в невосстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес".

Максим Решетников, Министр экономического развития РФ: 

"Согласно условиям программы ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей".

 

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