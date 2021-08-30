Я нашел ошибку
Главные новости:
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
Трактор столкнулся с легковушкой в Самарской области, двое пострадавших
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
«Черных» риелторов из Самарской области взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Самарцы после COVID -19 по направлению врача могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
Росгвардейцы приняли участие в форуме «Армия-2021» на территории Самарского гарнизона
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
Умер Герой России Роман Шадрин
Умер Герой России Роман Шадрин
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Автомобили LADA для медиков Самарской области
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети

30 августа 2021 11:41
94
Сбер при поддержке ДОМ.РФ перешёл на электронные закладные по всей территориальной сети

Все отделения территориальной сети Сбера переведены на выпуск электронных закладных. Технология, внедренная в рамках совместной работы с ДОМ.РФ и Росреестром, упрощает сопровождение кредитов, в том числе снятие обременения и секьюритизацию, тем самым способствуя развитию рынка ипотеки.

Благодаря переходу на электронные закладные мы смогли существенно сократить сроки оформления ипотеки и повысить безопасность проводимых сделок с недвижимостью — от выдачи кредита и регистрации сделки до снятия обременения с недвижимости. Теперь сроки электронной регистрации сделки по всей стране в среднем составляют не более 3 рабочих дней. Мы считаем, что это большой шаг для рынка ипотечного кредитования. Скажу, что на практике мы видим интерес к сделкам с электронной регистрацией. Скидка по ним составляет минус 0,3 процентных пункта к ставке по каждой программе, - Кирилл Царев, Заместитель Председателя Правления СберБанка

Электронные закладные с 1 июля 2018 года могут использоваться наравне с документарными. Закладная в цифровом виде формируется банком и включается в общий пакет документов по ипотечной сделке. Для подписания договора участники используют цифровую подпись. После этого банк направляет документы в Росреестр на регистрацию ипотеки, откуда закладная возвращается в депозитарий банка. После погашения ипотеки банк снимает обременение с залога без участия клиента, который затем может свободно распоряжаться недвижимостью.

В этом году ДОМ.РФ совместно с Росреестром усовершенствовал сервис по оформлению электронных закладных. Была реализована возможность регистрировать изменения в электронные закладные, а также обеспечена дополнительная защита от ошибок при заполнении закладной. Нам было важно обеспечить большой объем выпускаемых закладных на рынке, поэтому мы со Сбером начали совместную работу в этом направлении, в ходе которой оценивались качественные и количественные показатели эффективности. Оказывали методологическую поддержку, разбирали нестандартные кейсы, которые возникали в процессе пилота, - Николай Козак, Управляющий директор ДОМ.РФ

Теги: ДОМ.РФ закладные сбер СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новый промовклад СберKids деньги принадлежат ребёнку
26 августа 2021, 12:58
Новый промовклад СберKids: деньги принадлежат ребёнку
Ребёнок сможет воспользоваться деньгами на вкладе по достижении 18 лет, а уже с 14 лет — самостоятельно снимать проценты. Финансы и Банки
751
СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней 
25 августа 2021, 12:34
СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней 
Она оптимальна для любых жизненных ситуаций и даёт клиентам сразу четыре преимущества. Финансы и Банки
592
Портфель образовательных кредитов СберБанка превысил 7 млрд рублей
24 августа 2021, 13:26
Портфель образовательных кредитов СберБанка превысил 7 млрд рублей
Только за первую половину августа 2021 года СберБанк выдал 4645 льготных образовательных кредитов. Финансы и Банки
827
В центре внимания
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
30 августа 2021  11:48
В Самаре запретили строительство нового торгового центра
89
до 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
30 августа 2021  10:46
До 13 сентября авторы социально-значимых инициатив могут принять участие в конкурсе от Общественной палаты Российской Федерации
155
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
30 августа 2021  09:59
Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре
161
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
29 августа 2021  13:28
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
772
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
29 августа 2021  12:38
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
796
Весь список