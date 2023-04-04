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Сбер представил нейросеть Kandinsky 2.1

4 апреля 2023 14:19
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Она способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке.

Новая генеративная модель Сбера — Kandinsky 2.1 — способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она также может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Модель понимает запросы на 101 языке (включая русский и английский) и умеет рисовать в различных стилях.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.

Новая модель Kandinsky 2.1 унаследовала веса предыдущей версии, обученной на 1 млрд пар «текст — изображение», и была дополнительно обучена на 170 млн пар «текст — изображение» высокого разрешения. Затем она дообучалась на отдельно собранном датасете из 2 млн пар качественных изображений. В данный сет попали картинки с описаниями в таких традиционно сложных для нейросетей областях, как тексты и лица людей.

Нейросеть также была усовершенствована за счёт новой обученной модели автоэнкодера, которая используется в том числе в качестве декодера векторных представлений изображений. Это кардинально улучшило генерацию изображений в высоком разрешении: лица, сложные объекты и так далее. Благодаря этому новая модель содержит 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд в Kandinsky 2.0.

Кроме того, Kandinsky 2.1 использует не только закодированное текстовое описание, но и специальное представление изображения моделью CLIP. В таком виде нейросеть формирует представление картинки на основе текстовой информации и подаёт его на вход основной генеративной модели.

Модель умеет визуализировать любой контент и может применяться в различных отраслях. К примеру, в банковской сфере её можно использовать для создания персонализированных маркетинговых решений, ярких образов продуктов, привлечения и удержания внимания клиентов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Обучая Kandinsky 2.1, мы учли мнения пользователей и реализовали смелую гипотезу, изучив самые передовые концепции. В результате мы разработали мощное универсальное решение для широкого круга задач на уровне лучших мировых аналогов. Оно открывает колоссальные возможности как для бизнеса, так и для населения. По сути, это ещё один важный шаг к AGI — сильному искусственному интеллекту. Думаю, у каждого найдётся задача для Kandinsky 2.1, и поэтому улучшенная модель, как и её предыдущая версия, находится в открытом доступе: протестировать её может любой желающий, причём бесплатно».

Оценить возможности нейросети можно на промо-странице модели, при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber и в мобильном приложении Салют и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Модель также доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте.

Sber AI — подразделение Сбера, отвечающее за развитие технологий искусственного интеллекта и их внедрение в различные сферы жизни и бизнеса.

 

Фото:   Сбер

 

Теги: СберБанк

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