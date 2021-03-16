Сбер представил аналитический инструмент развития туризма 

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Сбер представил аналитическую панель «Туризм», предназначенную для глав субъектов РФ, их профильных заместителей, представителей администраций и отраслевых министерств. Аналитическая панель с глубоким охватом данных на облачной платформе СберАналитика помогает определять приоритеты развития туристской инфраструктуры, конкурировать за инвестиции и оценивать вклад туризма в экономику региона. Продукт был представлен в рамках международной туристической выставке MITT.

Сервис содержит:

профиль туриста — ключевые показатели туризма (количество поездок, сумма трат, количество уникальных туристов) в детализации за месяц, квартал и год, тепловую карту ключевых показателей в разрезе регионов и стран, структуру туристического потока и трат;

анализ событий — сравнение любых временных периодов по ключевым показателям количества туристов и их трат;

геоаналитику туристической инфраструктуры — выделение точек туристического притяжения, тепловые карты привлекательности и эффективности инфраструктуры.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

"Панель «Туризм» даёт актуальную информацию о состоянии отрасли. Это позволяет органам власти в регионах выявлять целевую туристическую аудиторию, точки роста для развития инфраструктуры и потенциал привлечения туристов, сравнивать свой регион с соседними, совершенствовать стратегию развития туристической отрасли и сразу же отслеживать эффективность принимаемых мер".

Преимущества продукта

Достоверность. Анализ большого массива обезличенных данных на основе фактического финансового поведения туристов.

Широкий охват. Анализ структуры туристического потока для любого региона России и оценка потенциала привлечения туристов в сравнении с другими территориями. Максимально репрезентативная выборка на основе обезличенных данных.

Разносторонняя оценка. Анализ как потока и профиля туристов, так и инфраструктуры региона в привязке к ключевым показателям (трафик, средний чек). Исследование позволяет оценить вклад туризма в экономику субъекта.

Оперативность. Отсутствие промежуточных звеньев и человеческого фактора в сборе информации позволяет очень быстро получать обновления.

Ознакомиться в панелью «Туризм» можно в деморежиме.

СберАналитика — это облачная аналитическая платформа для предпринимателей и органов власти. Она включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ. Платформа помогает бизнесу и регионам находить зоны роста и может упростить стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.