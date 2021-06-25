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Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса
Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса
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Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса

25 июня 2021 12:16
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Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса

Система автономного управления сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot теперь доступна и малым предпринимателям, обслуживающимся в Сбере. Раньше приобрести это уникальное высокотехнологичное решение могли только клиенты крупного и среднего бизнеса. 

"В мае мы запустили пилотный проект по продаже Cognitive Agro Pilot коллективным фермерским хозяйствам и малым сельхозпредприятиям, у которых от одного до десяти комбайнов. И нами уже реализована первая сделка на сумму около 1 млн рублей с фермерским хозяйством из Саратова. Еще около 130 клиентов выразили свою заинтересованность в этом продукте, сейчас мы ведём с ними переговоры. Доля малых предприятий в агропромышленном комплексе составляет существенную часть 50%, поэтому крайне важно наращивать цифровую трансформацию этого сегмента для повышения эффективности бизнеса не только отдельно взятых компаний, но и отрасли в целом", - Алексей Шашкин, Директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка

"Мы уже охватили более 30 регионов и наблюдаем повышенный интерес малого бизнеса к роботизации уборки. Механизм принятия решения здесь работает быстрее, поскольку мы по многим вопросам взаимодействуем напрямую с владельцами. Для продвижения продукции в этой зоне мы используем как традиционные, так и нестандартные каналы, например, непрофессиональные видеоблоги, которые ведут фермеры и комбайнеры. Там миллионы просмотров. Они ценят мнение своих коллег и такой «сарафанный» механизм отлично работает", - Сергей Беккер, Директор по продажам Cognitive Pilot

Малый бизнес может приобрести систему Cognitive Agro Pilot для любой марки комбайнов на выгодных условиях от СберЛизинга. Для удобства клиента сделка может пройти в удаленном формате, что значительно упрощает и ускоряет процесс. Условия лизинга — аванс от 0%, срок — до 3 лет, график — аннуитетный, дифференцируемый, сезонный, индивидуальный.

Созданная в России система автономного управления сельскохозяйственной техникой (зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем) на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, а самому сконцентрироваться на контроле качества технологического процесса сбора урожая. Cognitive Agro Pilot позволяет сократить сроки уборочных работ до 25%, а прямые потери урожая — на 8–13%, снизить расход топлива во время уборки до 5% и повысить дневную выработку механизатора до 25%.

Теги: Cognitive Agro Pilot сбер СберБанк сельхозтехника

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