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Сбер предлагает скидку на ставки по кредитам бизнесу и другие специальные акции к 180-летию банка

10 ноября 2021 16:57
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К своему дню рождения по традиции Сбер дарит подарки клиентам. 

К своему дню рождения по традиции Сбер дарит подарки клиентам. В том числе и для корпоративных клиентов в рамках «Зеленой недели» для бизнеса, которая продлится с 11 по 17 ноября, это специальные предложения, акции и скидки на самые интересные услуги и продукты от экосистемы Сбера и её партнёров.

Так, Сбербанк предоставляет малому бизнесу скидку от ставки по кредиту на первые 180 дней обслуживания кредита. А при размещении средств на депозитах для юридических лиц «Классический» и «Классический Онлайн» ставка по вкладу повысится на несколько процентов. Специальные условия действуют при оформлении кредита или вклада в период с 11 по 17 ноября.

Кроме того, новые клиенты с 11 до 19 ноября смогут подключить расчетно-кассовое обслуживание, а также пакет услуг «ВЭД без границ» на 6 месяцев по цене одного.

Клиенты-юрлица также смогут бесплатно пользоваться сервисом SberCRM до конца года, СберБизнесБотом в течение 100 дней, а также получить скидку на сервисы для малого бизнеса «Портрет покупателя» и «Геоаналитика» от СберАналитики. Эти предложения действуют при подключении с 11 по 17 ноября.

Клиентов также ждут повышенный кэшбек при оплате подарков, канцелярии и бухучета любыми дебетовыми картами Mastercard СберБизнеса, специальные условия подключения эквайринга от ЮKassa, 2 месяца бесплатного использования сервиса InSales, бесплатное размещение логотипа в навигаторе 2ГИС на 180 дней, скидки на сервисы «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» и ряд других предложений, подробнее с которыми можно ознакомиться на сайте банка.

Кроме того, сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот» с октября бесплатно предоставляются в пакетах услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом».

 

Теги: СберБанк

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