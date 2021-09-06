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Сбер предлагает предпринимателям рассрочку до 30 дней на B2B-покупки

6 сентября 2021 11:54
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Сбер предлагает предпринимателям рассрочку до 30 дней на B2B-покупки

Сбер улучшил сервис «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» для корпоративных клиентов, добавив опцию рассрочки сроком до 30 дней, сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. В результате клиенты банка — предприятия малого бизнеса — могут приобретать товары или оплачивать заказы на сайтах своих поставщиков не только в кредит, но и в рассрочку.

Сервис «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» Сбер запустил летом 2020 года. Для своих корпоративных клиентов сервис уже подключили «Газпром нефть», «Северсталь», «Технониколь», АвтоВАЗ, ОМК (ЧМЗ), Магнитогорский металлургический комбинат, а также ряд региональных партнёров, которые развивают e-commerce в B2B-сегменте и создают собственные онлайн-площадки по продаже своих товаров или услуг. Их клиентам — компаниям малого бизнеса — достаточно добавить интересующие товары или услуги в корзину и выбрать пункт «Купить в кредит» или «Купить в рассрочку». Авторизация в системе осуществляется по СберБизнес ID. Решение по кредиту принимается онлайн за несколько минут, поручители и залог не требуются, подписание и оплата платежа также производится в формате онлайн. Кредитные средства направляются на оплату заказа, при этом формировать платёжные поручения вручную не требуется.

Этот сервис полезен и продавцам, и покупателям. Продавцам — крупным компаниям, развивающим свои онлайн-маркетплейсы, — он помогает сократить дебиторскую задолженность, привлечь новых клиентов, увеличить средний чек и снизить операционные расходы на продажи. Покупателям — их клиентам — даёт возможность оплатить заказ даже при нулевом балансе счёта, оформив кредит или рассрочку без залога и поручителей. Мы отмечаем огромную востребованность сервиса, которая с учётом тренда на рост e-commerce в B2B-сегменте будет только увеличиваться. Поэтому мы продолжим развивать «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» — будем и дальше наполнять продукт новыми опциями, чтобы сделать сервис ещё более удобным и соответствующим потребностям наших клиентов-предпринимателей, - Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка

«Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» доступны предприятиям малого бизнеса — ИП и ООО. Минимальная сумма лимита рассрочки — 100 тыс. рублей, максимальная — один миллион рублей. Лимит рассрочки предоставляется на один год, в течение которого клиент может оплачивать любое количество заказов на сумму доступного лимита. Для каждой оплаты есть льготный период в 30 дней и если задолженность будет погашена, то начисленные проценты списываются. Минимальная сумма кредита — 10 тыс. рублей, максимальная — 5 млн для ИП и 3 млн — для ООО. Минимальный срок кредита — один месяц, максимальный — 3 года для ИП и один год — для ООО. Кредит или рассрочку можно погасить досрочно в любой момент.

 

Подключение к сервису осуществляется компаниями крупного бизнеса по fintech-API в несколько простых шагов по типовому договору.

 

Подробнее о «Бизнес-покупках в рассрочку и кредит» — на сайте банка.

Теги: сбер СберБанк

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