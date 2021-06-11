Я нашел ошибку
Главные новости:
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «101», «01».
В губернии сохранятся ливень, гроза с сильным ветром, град
В состязаниях приняли участие 18 команд из разных городов и районов Самарской области.
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,43.
В регионе выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции
В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин.
Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Тольятти
Цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
ГИБДД СО в выходные дни вновь проведет  масштабные рейдовые мероприятия   
Сбер научил нейросеть переодевать людей на фотографии в национальные костюмы.
Сбер поздравил россиян с Днём России и с помощью нейросети воссоздал национальные костюмы
Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России
Семьи с детьми получат льготы на билеты в поезда по России
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.2
0.12
EUR 87.81
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В парке Гагарина прошли региональные соревнования школьников «Школа безопасности – 2021»
Ночь открытых дверей 18 июня проведет СамГУПС
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Сбер поздравил россиян с Днём России и с помощью нейросети воссоздал национальные костюмы

11 июня 2021 14:04
153
Сбер научил нейросеть переодевать людей на фотографии в национальные костюмы.

В честь общенационального праздника Дня России Сбер научил нейросеть переодевать людей на фотографии в национальные костюмы. Примерить косоворотку, бурку, папаху, малицу и другие наряды народов России можно на сайте проекта «Традиции сквозь технологии».

Сегодня в России насчитывается более 190 народов, у каждого — свои уникальные наряды и узоры. Традиционные костюмы — это важные элементы уникальной культуры народов, проживающих на территории нашей страны.

Для создания виртуальной коллекции «Традиции сквозь технологии» Sber AR/VR Lab отсканировала настоящие национальные костюмы, на основе сканов были созданы 3D-модели. Теперь с помощью сервисов компьютерного зрения и нейронных сетей примерить эти костюмы может любой желающий.

Чтобы примерить костюм на себя, нужно зайти на страницу проекта, выбрать национальный костюм и загрузить фотографию в полный рост. Нейросеть определит позу изображённого человека и «наденет» на него костюм по фигуре. Каждый сможет поделиться получившимся изображением на своих страницах в социальных сетях.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Мы стараемся использовать технологическую мощь Сбера и наши новейшие разработки как для создания новых технологий и инфраструктуры, так и для поддержки просветительских инициатив. В проекте ʺТрадиции сквозь технологииʺ ко Дню России мы хотели отразить всё многообразие культур и национальностей, которые существуют на территории нашей богатой страны, — более 190 народов, 11 часовых поясов, протянувшихся от запада до востока. Наши разработчики отсканировали настоящие костюмы и создали виртуальные 3D-модели национальных нарядов, которые с помощью нейросети теперь каждый может примерить на себя и рассказать таким образом о традициях народов, проживающих в России".

 

Теги: Нейросеть сбер

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин.
11 июня 2021, 14:24
Сбер выяснил, как видят финансовую независимость жители Тольятти
В целом по стране финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Финансы и Банки
34
450 предпринимателей уже получили льготные кредиты.
10 июня 2021, 15:27
С помощью конструктора госпрограмм Сбер выдал предпринимателям льготные кредиты на 14 млрд рублей
450 предпринимателей уже получили льготные кредиты. Финансы и Банки
415
09 июня 2021, 20:33
Мыслит быстрее человека: Нейросеть, которая сама пишет заголовки, запустили российские умельцы
Платформа анализирует текст и способна логически мыслить. Налоги
124
В центре внимания
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
11 июня 2021  13:51
Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях
95
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
11 июня 2021  13:34
12 июня в Самаре на площади Куйбышева можно привиться от коронавируса
112
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
11 июня 2021  09:58
Будущее Большеглушицкого района: Дмитрий Азаров провел большое совещание
164
24-часовой марафон охватит все 8 федеральных округов и соберет воедино более 80 регионов страны.
10 июня 2021  16:51
12 июня стартует 24-часовой телемарафон, посвященный Дню России, «Широка страна моя родная!»
551
Сейчас в лагере оздоравливается 130 детей в возрасте с 10 до 17 лет.
10 июня 2021  15:17
Дмитрий Азаров побывал в лагере «Юность» и проверил  организацию детского отдыха
731
Весь список