Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам начали продавать маленькую еду
Россиянам начали продавать маленькую еду
Все пассажиры с горящего у берегов Греции парома эвакуированы
Все пассажиры с горящего у берегов Греции парома эвакуированы
МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних в ОИ
МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних в ОИ
Самарский муниципальный театр «Задумка» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Самарский муниципальный театр «Задумка» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив
Тольяттинка перевела с помощью банкомата свыше 400 тысяч рублей на счет мошенников
Тольяттинка перевела с помощью банкомата свыше 400 тысяч рублей на счет мошенников
За убийство 15-летней школьницы экс-полицейского будут судить в Самаре
За убийство 15-летней школьницы экс-полицейского будут судить в Самаре
Разъяренный мужчина напал на центр помощи женщинам в Самаре
Разъяренный мужчина напал на центр помощи женщинам в Самаре
Около Сызрани в ДТП грузовик съехал в кювет
Около Сызрани в ДТП грузовик съехал в кювет
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.74
EUR 86.13
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер повысил ставки по вкладам

18 февраля 2022 10:56
107
Сбер повысил ставки по вкладам

По сообщению пресс-службы, Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - СберВкладу и СберВкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно. 

Также улучшены условия по вкладу Промо Управляй, повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств. 

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: 

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия.

СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными».

СберВклад объединяет сразу несколько особенностей: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А СберВклад Прайм обеспечивает ещё более высокую ставку и является отличным выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+.

 

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также в 2021 году популярными направления были: электроника и товары для дома (около 10%), а также оплата сервисов и услуги (около 9%).
17 февраля 2022, 14:04
Почти 70% покупок через SberPay совершаются в магазинах одежды и обуви
Также в 2021 году популярными направления были: электроника и товары для дома (около 10%), а также оплата сервисов и услуги (около 9%). Финансы и Банки
388
Сбер стал лучшим работодателем России
17 февраля 2022, 11:54
Сбер стал лучшим работодателем России
Самые высокие результаты в рейтинге завоевали и компании экосистемы Сбера. Финансы и Банки
359
Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должно быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и современная бытовая техника.
16 февраля 2022, 18:23
Серебряный стандарт: стоимость необходимых на пенсии благ россияне оценивают в 55 тыс. рублей в месяц
Более 90% россиян считают, что у пенсионеров должно быть собственное жильё, доступ к качественной медицине и культурным ценностям, полноценное питание и... Финансы и Банки
654
В центре внимания
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
373
В Самаре открылся штаб Самарского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
17 февраля 2022  21:15
Самарская область может принять всероссийский слет студотрядов
453
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
17 февраля 2022  11:11
Дмитрий Азаров наградил лауреатов премии «Инженерия будущего»
367
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
608
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022  11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
1512
Весь список