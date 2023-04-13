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Сбер поможет жителям Самары записать ребенка в первый класс

13 апреля 2023 14:04
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Сбер начал консультировать родителей будущих первоклассников, как записаться в школу через Госуслуги и региональные порталы государственных органов.

Сбер начал консультировать родителей будущих первоклассников, как записаться в школу через Госуслуги и региональные порталы государственных органов. Консультации проводятся в офисах Сбера в 65 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Услуга предоставляется бесплатно и доступна для всех родителей, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера. Если у родителя нет учетной записи на Госуслугах, сотрудники помогут зарегистрироваться на портале через приложение СберБанк Онлайн.

Для подачи заявления на зачисление в первый класс потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, номер или название школы, сведения о регистрации родителя и ребенка.

Татьяна Галкина, старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж»:

«Всегда волнительно, когда в семье подрастает первоклассник, особенно, если в школу идет первый ребенок. Сбер решил поддержать родителей и помочь быстро и без ошибок подать заявление на запись ребенка в школу. Ждем родителей будущих первоклашек в наших офисах!»

Теги: Самара СберБанк

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