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Сбер поможет агропредприятиям цифровизировать производство

26 февраля 2021 14:41
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Сбер предложил агропредприятиям облачный сервис «История поля» от компании «Геомир» для цифровизации управления сельхозпроизводством.

Сбер предложил агропредприятиям облачный сервис «История поля» от компании «Геомир» для цифровизации управления сельхозпроизводством. Первым сельхозпредприятием, которое воспользовалось сервисом, стало ООО «Крупно» из Ростовской области.

Татьяна Крейтор, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

"Сегодня мы не просто финансируем клиентов агропромышленной отрасли, но и предлагаем им комплексные высокотехнологичные решения для цифровизации производства и повышения его эффективности. И одно из таких решений — сервис «История поля», разработанный нашим новым партнёром, компанией «Геомир». ООО «Крупно» — наш давний партнер, и мы рады, что эта компания первой воспользуется передовым решением для оптимизации своих бизнес-процессов. Сумма сделки составила 425 тысяч рублей".

Сервис «История поля» позволяет дистанционно контролировать состояние посевных площадей и работу техники на полях, планировать сельхозоперации, вести полевые журналы и многое другое. Автоматизированный сбор, обработка и комплексный анализ всей производственной информации помогают сельхозпроизводителям принимать верные управленческие решения — стратегические, тактические и оперативные.

Сервис «История поля» предоставляется в веб-интерфейсе и мобильном приложении на iOS и Android и работает даже без интернета, что особенно важно в полевых условиях. Он полезен не только руководителю предприятия, но также юридической и финансовой службам компании, службе безопасности, диспетчерам, агрономам и другим специалистам. Подробная статистика позволяет сразу же выявлять проблемы и быстро оптимизировать производственные процессы. Через API сервис легко интегрируется с учётными системами предприятия.

ООО «Крупно» — клиент банка, ведущий сельскохозяйственную деятельность на площади 8,5 Га. Компания планирует использовать «Историю поля» для сбора и анализа данных о финансовом состоянии, создания многослойной электронной карты полей и кадастров, планирования полевых осмотров и севооборота, спутникового мониторинга состояния посевов, мониторинга техники на полях и других нужд.

Дохоян Эдуард, собственник ООО «Крупно»:

"Мы рады идти в ногу со временем совместно со Сбером и сервисом Геомир. Благодаря Ростовскому отделению банка мы получили комплексное решение для управления нашим сельскохозяйственным предприятием. Рассчитываем получить максимальную эффективность использования сервиса. Мониторинг техники для нас является основным приоритетом. Внедрение современных технологий позволит нам правильно планировать финансы и контролировать полевые осмотры".

АО «Геомир» — разработчик автоматизированных технологий для агробизнеса. Компания создана в 2002 году и сегодня является одним из лидеров в своей отрасли.

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