Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD’21

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Сбер завоевал призовые места в 11 из 16 категорий XI Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD 2021.

Первое место в номинациях:

«Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис». Сбер первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Проект не имеет аналогов в мире;

«Решение в программе/сервисе лояльности». СберБанк также сделал свои услуги доступными для клиентов, не владеющих русским языком. Операторы СберБанка говорят по-английски, а при звонке клиентов приветствуют на узбекском и таджикском языках. В офисах доступны презентации наиболее востребованных продуктов и сервисов на английском, узбекском, таджикском, китайском, японском и корейском языках, а меню устройств самообслуживания переведено на девять языков.

Второе место в номинациях:

«Финансовый продукт». СберБанк выпустил карту с динамической тарификацией, которая сама подстраивается под клиента. Чем активнее ею пользоваться, тем больше преимуществ она даёт;

«Платёжный сервис В2С». Новая система платёжных сервисов SberPay и для частных клиентов, и для юридических лиц — мгновенные, удобные, безопасные и бесплатные платежи. Достаточно только подключиться к СберБанк Онлайн;

«Платёжный сервис В2В». Сбер и Visa продолжают развивать биометрические технологии, позволяющие оплачивать покупки одним взглядом. Сервис был запущен в нескольких кафе PRIME в Москве в июле 2020 года, а теперь доступен во всех точках этой сети в столице. Чтобы им воспользоваться, надо выбрать в мобильном приложении СберБанк Онлайн пункт «Оплата одним взглядом» в разделе «Карты» или «Профиль».

Третье место в номинациях:

«Внедрение/Решение в бизнес-процессах или клиентских сервисах». Разработана система предупреждения операционных дефектов (СПОД), которая предупреждает человеческие ошибки в режиме реального времени. СПОД проверяет документы и указывает сотруднику на ошибки при оформлении заявки;

«Внедрение в сфере ВЭД». «Внедрение в сфере ВЭД». В банке создана специализированная международная платформа BBP для участников ВЭД по поиску бизнес-партнёров. Она позволяет выбрать контрагента по бизнесу как в России, так и за рубежом, воспользоваться дополнительными сервисами: «Проверка контрагента», «Бизнес-миссии онлайн», «Экспортный акселератор» и др. Сегодня BBP объединяет почти 70 тысяч импортёров и экспортёров из 182 стран мира, которые разместили на ней более 17 тысяч предложений.

«Решение для маркетплейса или экосистемы B2C». Запуск маркетплейса СберАвто позволяет в мобильном приложении купить или продать автомобиль, оформить автокредит и страховку. Сделки на площадке безопасные: доступ к приложению получают только проверенные дилеры, банк обеспечивает юридическое сопровождение и защиту сделки;

«Инвестиционный продукт или сервис». «Инвестиционный продукт или сервис». Виртуальные ассистенты Салют - Сбер, Джой и Афина, исполняющие голосовые команды пользователя, обрели навыки инвестирования. Они помогут открыть брокерский счёт и разобраться с тарифами, расскажут о котировках акций, торгующихся на Мосбирже, и о значениях российских фондовых индексов, а также объяснят финансовые термины

Призовые места в двух номинациях также завоевала дочерняя компания Сбера СберСтрахование.

Первое место в номинации:

«Страховой продукт» за программу «Фармстрахование». Программа «Фармстрахование» позволяет компенсировать до 90% стоимости лекарств, назначенных врачом на общую сумму до 50 тыс. рублей. Получив медицинский документ, подтверждающий факт назначения лекарственного средства врачом, клиент СберСтрахования может приобрести препараты в любой удобной для него аптеке, предоставить фотографии документов и чеков, и получить компенсацию от страховщика. Оформить полис можно в СберБанк Онлайн или на сайте страховой компании.

Второе место в номинации:

«Внедрение/решение в страховой компании» за внедрение платформы «Цунами». Платформа «Цунами» - приборная панель для управления логистическим бизнесом от компании «Инносети» - помогает грузовладельцам и экспедиторам управлять рисками и автоматизирует страхование грузов. Она позволяет клиентам самостоятельно выбрать оптимальные условия покрытия наиболее существенных рисков, рассчитать индивидуальную стоимость страхового полиса, заключить договор с одним из пяти представленных на платформе страховщиков и, если наступил страховой случай, урегулировать убытки в кратчайшие сроки. Электронный полис формируется сразу после декларирования перевозки — получить его можно в личном кабинете либо по электронной почте.

Премия учреждена медиапроектом «Банковское обозрение» в 2012 году. Победителей определяет жюри, в которое входят эксперты, аналитики, банкиры и представители различных структур российского финансового рынка.