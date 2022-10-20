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Сбер получил «Хрустальную пирамиду» за лучшие образовательные и HR-проекты

20 октября 2022 14:35
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Эксперты в очередной раз признали образовательные и HR-проекты банка и его дочерних компаний лучшими в стране.

Сбер получил сразу 6 наград всероссийской премии «Хрустальная пирамида» — это рекорд за всю историю участия банка в этом конкурсе. Эксперты в очередной раз признали образовательные и HR-проекты банка и его дочерних компаний лучшими в стране.

— Платформа «Пульс» — 1-е место в номинации «HR-решение года».

«Пульс» — на 100% отечественное ПО, автоматизирующее полный цикл ключевых HR-процессов: привлечения, обучения, целеполагания, карьеры и развития сотрудников. Продукт адаптирован для работы с любого устройства, включая смартфоны и планшеты, доступен пользователям в режиме 24/7. Платформа победила в «Хрустальной пирамиде» второй год подряд: в 2021-м проект стал лучшим в номинации «Технологическое решение года».

— Совместный проект Sber Private Banking и Российской экономической школы — 1-е место, «Корпоративное обучение года».

Эксперты Сбера и РЭШ первыми в России внедрили международные программы по управлению благосостоянием Associate Wealth Manager (AWM) и Certified International Wealth Manager (CIWM). Они готовят и сертифицируют специалистов, которые помогают клиентам инвестировать, планировать бюджет и эффективно распоряжаться собственным капиталом.

Также призовые места получили:

— «Школа 21» — 2-е место, «Лучший проект по развитию человеческого капитала».

В школе программирования от Сбера любой человек старше 18 лет может получить востребованное ИТ-образование. Тематика — алгоритмы и графика, Unix, web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Методика обучения — «Равный равному» (peer-to-peer): без менторов, лекций и оценок. Здесь идёт только индивидуальная или коллективная работа над проектами. Образование и опыт работы не важны, чтобы поступить, для более половины участников обучение в проекте – это первый опыт программирования. Обучение в «Школе 21» бесплатное и проходит в офлайн-режиме. Кампусы открыты в Москве, Казани и Новосибирске, скоро появятся и других городах. Сегодня в школе учится больше 3500 человек. 1200 из них уже трудоустроены в крупных ИТ-компаниях и стартапах страны.

— Ситуационная игра «ESG: выбирая будущее» — 2-е место, «Лучший проект/программа по вовлечению молодёжи в позитивные изменения», а также специальный приз «ESG с человеческим лицом».

Герой игры получает от искусственного интеллекта прогноз, какие технологии появятся через 50 лет. Возможны два варианта будущего. В первом не хватает еды и других ресурсов, окружающая среда загрязнена, животные и растения вымирают. Во втором человек и природа живут в гармонии. Задача игрока — не допустить негативного сценария. Для этого он решает различные ESG-задачи, и в итоге его знания по теме углубляются.

— СберУниверситет — 3-е место, «Лучший корпоративный университет года».

В 2022 году СберУниверситет отметил 10-летие. В нём обучился уже 1 млн человек — и очно, и онлайн. Сотрудники Сбера и 2000 компаний-партнёров могут пройти 500 с лишним образовательных программ, и каждый год они обновляются на 30−40%. Здесь преподаёт 340 человек, благодаря опыту и знаниям которых университет получил больше 20 российских и международных наград.

— Образовательный маркетплейс Edutoria, 3-е место, «Технологическое решение года».

На отечественная онлайн-платформе Edutoria люди приобретают важные сегодня навыки, повышают квалификацию и осваивают новые профессии. Компании и эксперты бесплатно размещают здесь свои курсы и могут монетизировать свои знания. На платформе размещены материалы ведущих поставщиков: СберУниверситета, GeekBrains, Otus, ИКРА, Novikov School, Moscow Business School и других. Спецпроект «Муза» запустили специально для тех, кто хочет развиваться в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Ежегодную премию «Хрустальная пирамида» основали в 2011 году Оргкомитет Саммита HR-Директоров вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Она помогает делиться лучшим опытом управления компаниями и людьми и поощряет организации, которые внедряют передовые HR-методы и технологии.

 

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