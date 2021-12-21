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За 2021 год Сбер увеличил доли рынка по вкладам и кредитам, выдав рекордные в своей истории объёмы потребительских, ипотечных и POS-кредитов.
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Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году

21 декабря 2021 14:43
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За 2021 год Сбер увеличил доли рынка по вкладам и кредитам, выдав рекордные в своей истории объёмы потребительских, ипотечных и POS-кредитов.

За 2021 год Сбер увеличил доли рынка по вкладам и кредитам, выдав рекордные в своей истории объёмы потребительских, ипотечных и POS-кредитов. Значительный рост показали такие сегменты, как эквайринг и P2P-переводы. Об этом заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв рассказал в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам работы розничного блока Сбербанка в текущем году.

Как отметил Кирилл Царёв, число активных розничных клиентов банка достигло 104 млн человек — это на 3% больше, чем годом ранее. Ежемесячная аудитория мобильного приложения СберБанк Онлайн превысила 73 млн человек (+10,3% за год), причём по этому показателю оно заняло 4-е место в мире среди всех финансовых приложений. В этом году Сбер впервые был признан лучшим розничным цифровым банком мира по версии издания Global Finance.

Портфель вкладов населения в СберБанке достиг 16,4 трлн рублей (+6,5% с начала года), а доля рынка депозитов — 45% (+0,4 п. п. по сравнению с данными на 1 ноября 2020 года). Росту этого показателя способствовали новые депозитные продукты Сбера — СберВклад и СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

В потребительском кредитовании отмечен рекордный объём выдач — 2,6 трлн рублей (+39% с 1 ноября 2020 года). Доля Сбера на рынке увеличилась на 0,96 п. п. и достигла 36,7%. В течение года были запущены такие интересные кредитные продукты, как кредитование по сниженной ставке в Зелёный день, «Деньги до зарплаты» и образовательный кредит.

Рекордным стал и объём выдач ипотечных кредитов — 2,9 трлн рублей (в 2020 году — 2 трлн рублей, прирост на 38%). Спросом у клиентов пользовались льготные программы кредитования, в том числе кредитов на 458 млрд рублей выдано по программе «Господдержка 2020», 161,9 млрд рублей по «Семейной ипотеке», 50,1 млрд рублей по «Сельской ипотеке» и 47,8 млрд рублей по «Дальневосточной ипотеке». 

Хороший рост показала доля рынка Сбера в POS-кредитовании — с 3 до 12% (с 1 декабря 2020 года), выдано 28,8 млрд рублей (рост в 4,6 раза по сравнению с данными за 11 месяцев 2020 года). 

Большой прогресс был достигнут на рынке дебетовых и кредитных карт. Он связан с выпуском таких популярных продуктов, как дебетовая и кредитная СберКарта, которые уже стали лауреатами различных премий и рейтингов, а также заняли лидирующие места в исследованиях мнений клиентов. В частности, молодёжный тариф дебетовой СберКарты и кредитная СберКарта были признаны самыми выгодными в России по версии Frank Research Group. А дебетовую СберКарту выбирают уже 80% клиентов, более трети клиентов оформляют карты без пластика.

Оборот по картам с использованием кошелька SberPay за 2021 год вырос в 4 раза. Приложение также получило награду за лучший клиентский опыт в В2С от CX World Awards.

Продолжает стабильно расти объём платежей (+20%) и P2P-переводов (+43%) клиентов СберБанка. 66,7 млн человек ежемесячно совершают платежи, 67,3 млн человек — P2P-переводы. Мгновенные трансграничные переводы сегодня доступны в 9 стран. В 147 городах России можно расплатиться за проезд в общественном транспорте банковской картой любого банка, в 39 городах действует оплата льготного проезда банковской картой по технологии Social ID. 

Количество транзакций через эквайринг Сбера за год выросло более чем на 30% и достигло 30,3 млрд штук. По итогам 2020 года банк занял 3-е место в рейтинге крупнейших эквайеров мира по версии The Nilson Report, показав самые высокие результаты в тройке лидеров по количеству обработанных транзакций. Ежемесячная аудитория платёжного сервиса SberPay достигла 4,4 млн человек (рост в 6 раз с начала года), ею пользуются 11 млн человек. Достижения SberPay отмечены премией CX World Awards в номинации «Лучший клиентский опыт в B2C».

Кроме того, в текущем году Сбер расширил привилегии для зарплатных клиентов и запустил расчётный листок в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Аудитория бесплатного сервиса «Своё дело» для самозанятых превысила 740 тыс. человек.

Наконец, в 2021 году банк осуществил самые большие в своей истории социальные выплаты родителям на детей и пенсионерам в соответствии с указами Президента РФ. Почти 40 млн клиентов СберБанка получили в совокупности 468 млрд рублей.     

 

Теги: СберБанк

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