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Сбер подвёл итоги года для каждого клиента в цифрах

24 декабря 2021 14:10
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В этом году Сбер решил помочь своим клиентам с подведением личных финансовых результатов и подготовил специальный тест.

В преддверии Нового года принято подводить итоги. В этом году Сбер решил помочь своим клиентам с подведением личных финансовых результатов и подготовил специальный тест.

Клиенты смогут узнать, как на самом деле они распоряжались финансами, где чаще тратили, сколько наличных в месяц снимали. Для того чтобы проверить себя, необходимо зайти на сайт проекта на sber.ru/2022 в раздел «Итоги года». Пользователю предложат авторизоваться с помощью Сбер ID и ответить на ряд вопросов.

Персональные вопросы доступны держателям карт СберБанка. Клиент должен угадать, например, на что он больше всего тратил, какие покупки чаще совершал, какой самый популярный плейлист на СберЗвуке, какой фильм чаще всего смотрят на ОККО, сколько тонн продуктов доставил СберМаркет 2021 году и во сколько обошлась самая дорогая покупка на СберМегаМаркет.

Сбер благодарит клиентов за доверие к банку и компаниям экосистемы, за отзывы и обратную связь, которая помогает делать наши продукты и сервисы лучше.

Для создания новогоднего настроения на сайте Сбер подготовил дополнительно и праздничные развлечения — специальный плейлист от СберЗвука и красивые открытки, которые можно отправлять близким через приложение СберБанк Онлайн.

 

Теги: СберБанк

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