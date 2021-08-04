Сбер подписал меморандум о взаимодействии с Росстатом       

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Сбербанк заключил дополнительное соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой государственной статистики при проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. Мероприятие проводится в промежутке между всероссийскими сельскохозяйственными переписями и призвано зафиксировать структурные изменения в аграрном секторе, происшедшие с 2016 года. Документ подписали Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф и руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Мы всегда активно сотрудничаем с Росстатом, и вполне естественно, что подключились к проведению и сельской микропереписи. Сейчас российский аграрный сектор на подъеме. Поэтому надо понимать, какие процессы в нем происходят, как распределены земельные и людские ресурсы. И мы подключим нашу филиальную сеть к разъяснительной работе среди жителей села. Это поможет сориентировать людей, объяснить им важность сбора данных. Статистика помогает скорректировать действия государства, меры поддержки в этом важном для страны сегменте экономики".

Павел Малков, руководитель Росстата:

"В этом году Росстат проводит два масштабных статистических обследования. От точности, оперативности и полноты данных будет зависеть решение важных для страны вопросов. Здесь нам помогут цифровые технологии: вся необходимая IT-инфраструктура для переписи в регионах есть. Но многое зависит и от людей — участников переписи, которые собирают и предоставляют данные. Надеемся на высокую гражданскую активность. И в этом отношении рассчитываем на возможности нашего партнера Сбера".

По сложившейся традиции все 35 000 переписчиков микропереписи будут застрахованы от несчастных случаев компанией «Сбербанк страхование». Стороны отмечают, что сбор информации будет происходить при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации, в том числе и в отношении требований к программному обеспечению, техническим средствам, каналам связи, средствам защиты и форматам предоставления данных.

В апреле 2020 года Росстат и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии, направленное на установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе при проведении всероссийской переписи населения.