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Сбер поддержал экологическую акцию «Сад памяти»

21 мая 2021 11:42
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Сбер поддержал экологическую акцию Сад памяти»

В рамках патриотической акции «Сад памяти», призванной увековечить память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне, усилиями сотрудников и волонтёров Сбера высажено несколько десятков тысяч саженцев. 

В течение полутора месяцев сотрудники Сбера по всей стране сажали деревья, посадки прошли в Самаре, Владимире, Воронеже, Иркутске, Чувашии, Татарстане, Нижнем Новгороде, Пензе и других городах. 15 мая акцию в Московской области поддержали команды Московского и Среднерусского банков Сбербанка, высадив в Истринском лесничестве около 12,5 тыс. саженцев сосен, дубов и лип.

Каждый такой саженец через десятки лет вырастет в красивое и мощное дерево и будет напоминать нашим потомкам о подвиге, который совершили наши предки.

"Сбер активно поддержал акцию «Сад памяти», и наши сотрудники с большим энтузиазмом в ней участвуют, потому что сохранение памяти о великом подвиге народа имеет большое значение для каждого из нас. Команда Сбера присоединяется к посадке саженцев по всей стране, люди приходят целыми семьями. Каждое новое дерево — это не только символ памяти, но и наш вклад в восстановление зелёного пояса России", - Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Помимо участия в акции «Сад Памяти», Сбер реализует масштабную деятельность по высадке деревьев. В преддверии 180-летия Сбербанка по всей стране пройдут экологические мероприятия и волонтёрские акции. 180 тысяч деревьев будет высажено на южных территориях страны, пострадавших от пожаров и других природных катаклизмов, в рамках Зеленого Марафона — ежегодного благотворительного забега, организованного Сбером.

Международная акция «Сад памяти» 2021 года продлится до 22 июня. Финальное мероприятие состоится у крепости-героя Бреста. До этого времени участники акции планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Памятные мероприятия пройдут и в школах — в последний звонок учащиеся высадят деревья в память о тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Формат #СадПамятиВшколе был предложен 11-летним экоблогером, активистом из Башкирии Матвеем Анискиным и поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным. Сотрудники и волонтёры Сбера принимают самое активное участие в акции: деревья уже посажены в различных больших и малых городах по всей стране. 

Участником акции «Сад памяти» может стать каждый. Для этого достаточно зайти на сайт садпамяти2021.рф, найти ближайшую точку высадки деревьев и зарегистрироваться на мероприятие.  Кроме того, акцию можно поддержать, высадив дерево у себя на участке, либо нарисовав его вместе с детьми, а после — зарегистрировать на карте акции и выложить с историей своего героя и хештегом #СадПамятиДома в соцсети. Каждый участник получает онлайн-сертификат и помогает сохранить память о героях. 

Организаторами акции «Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках реализации национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Формат #СадПамятиВшколе реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ. Сбер — титульный партнёр акции. 

Теги: сбер СберБанк

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