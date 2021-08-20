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Сбер победил в пяти номинациях престижной премии Red Dot Award

20 августа 2021 13:15
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Эксперты премии высоко оценили HR-платформу «Пульс» для сотрудников Сбера, пользовательский интерфейс новых банкоматов, шрифтовую систему и виджеты в интернет-банкинге СберБизнес для предпринимателей.

Четыре проекта Сбера удостоены международной премии в области дизайна Red Dot Award в пяти номинациях. Эксперты премии высоко оценили HR-платформу «Пульс» для сотрудников Сбера, пользовательский интерфейс новых банкоматов, шрифтовую систему и виджеты в интернет-банкинге СберБизнес для предпринимателей.

HR-платформа «Пульс» отмечена сразу в двух номинациях: Apps и Interface & User Experience Design (подкатегория User Interfaces). Она объединяет в себе более 40 инструментов для сотрудников банка и кандидатов на вакансии. «Пульс» отличается от классических HCM-систем (human capital management) человекоцентричным подходом и улучшенным пользовательским опытом. Платформой удобно пользоваться на разных устройствах: компьютере, планшете и мобильных телефонах. Единая дизайн-система, собственные иконки и иллюстрации, оригинальные тексты и свежий вид помогают пользователям легко переключаться между устройствами и сервисами для решения различных задач.

Пользовательский интерфейс банкоматов был полностью переосмыслен. Наиболее популярные операции вынесены на главный экран, а персонализированное меню предлагает клиентам те операции и суммы, которые актуальны именно для них. Появился голосовой ввод: теперь клиенты могут получать услуги при помощи своего голоса. Кроме того, новые банкоматы Сбера экологичны: когда срок действия пластиковой карты истекает, пользователь может сдать её в переработку прямо в банкомате; чеки предлагается распечатывать только при необходимости. Новый интерфейс интуитивно понятен: изображения и микроанимации на экране располагаются рядом с модулями банкомата, отвечающими за то или иное действие. Микроанимация на экранах банкоматов играет важнейшую роль, так как отображает реальные действия и служит своего рода подсказкой для клиентов.

Шрифтовая система Сбера — самая масштабная корпоративная шрифтовая система России. Она складывается из 50 уникальных шрифтовых начертаний, разработанных специально для Сбера. От универсальных, хорошо работающих в мелком кегле, до акцидентных — ярких, поддерживающих узнаваемость нового бренда. Важно, что шрифт одинаково хорошо работает на основных иностранных языках (английский, французский, испанский, немецкий, португальский) и языках бывших союзных республик.

Виджеты в интернет-банкинге СберБизнес — это перспективная разработка банка, адресованная бизнесу и существенно облегчающая рутинные задачи предпринимателя. Они встраиваются как в веб-версию, так и в мобильное приложение СберБизнес и позволяют решать каждодневные задачи из различных сфер деятельности предпринимателя: от транзакций и контроля платежей до расчётов за коммунальные услуги, продвижения бизнеса и построения взаимоотношений с клиентами. Напомним, это уже четвёртая по счёту премия Red Dot в корпоративном интернет-банкинге Сбера. В 2017 году Сбербанк стал первым российским банком, удостоенным Red Dot. Тогда премию вручили за дизайн интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн.

Премия Red Dot Award — одна из самых авторитетных мировых наград за достижения в индустрии дизайна. Она присуждается европейским центром дизайна Design Zentrum NRW с 1955 года лучшим проектам в трёх основных категориях: промышленный дизайн (Product Design), дизайн интерфейсов и коммуникаций (Communication Design) и концептуальный дизайн (Design Concept). В жюри премии входит около 50 экспертов, которые лично тестируют и оценивают каждый проект с точки зрения его инновационности, функциональности, качества, эргономики, надёжности, эмоциональное наполнения и экологичности. Ранее лауреатами премии уже становились смарт-дисплей SberPortal, приложение СберБанк Онлайн и другие продукты и сервисы Сбера.

Теги: Red Dot Award победитель сбер

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