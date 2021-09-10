Сбер открыл регистрацию на международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey 

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Объявлены даты международной онлайн-конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021: она состоится 10–12 ноября 2021 года. Конференция является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России.

Мероприятие, как и в прошлом году, продлится три дня. В первый день эксперты обсудят вопросы бизнеса и развития искусственного интеллекта (ИИ), роль новых технологий в области ESG и устойчивого развития, влияние ИИ на общественную жизнь в целом и отдельные отрасли экономики. Запланирована специальная секция по проблемам этики ИИ. Второй — научный — день будет посвящён последним разработкам в области ИИ. Также в этот день состоится анонсирование продуктов Sber AI, награждение победителей и призёров международного онлайн-соревнования по анализу данных и AI среди взрослых (AI Journey Contest) и награждение победителей Международного конкурса по искусственному интеллекту для детей (AIIJC), организованного Сбером совместно с Альянсом в сфере ИИ. В третий день пройдёт конференция для учащихся средних и старших классов, интересующихся анализом данных и технологиями ИИ (AI Journey Junior).

Первые результаты своих проектов также представит Институт искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Research Institute). Глава научного совета Института ИИ, также являющийся директором лаборатории Института исследований искусственного интеллекта Далле Молле — IDSIA (Швейцария), Юрген Шмидхубер (Jürgen Schmidhuber) традиционно выступит в рамках AI Journey.

В онлайн-конференции примут участие мировые эксперты в области ИИ, представляющие научные институты, международные организации и бизнес: Михаил Бурцев (Mikhail Burtsev), к.ф.-м.н., директор по фундаментальным исследованиями, AIRI, заведующий Лабораторией нейронных систем и глубокого обучения, МФТИ (Россия); Евгений Бурнаев (Evgeny Burnaev), профессор, руководитель научной группы ADASE, «Сколтех», (Россия); Марк Гамильтон (Marc Hamilton), вице-президент NVIDIA (США); Бен Герцель (Ben Goertzel), основатель и генеральный директор SingularityNET (Нидерланды); Стивен Бробст (Stephen Brobst), CTO Teradata (США); Михаэль Бронштейн (Michael Bronstein), профессор Имперского колледжа Лондона и Университета Лугано, руководитель по графовому глубокому обучению в Twitter (Великобритания), и другие.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Мы с нетерпением ждем нашу конференцию по искусственному интеллекту, поскольку уверены, что, как обычно, узнаем на ней много нового и интересного. AI и Data Science развиваются со стремительной скоростью, один прорыв следует за другим, и ранее невозможное всё чаще становится возможным. Мы в Сбере считаем своим долгом не просто разрабатывать и внедрять лучшие AI-решения у себя, но и поддерживать AI-повестку на национальном и глобальном уровне, стимулировать актуальные и острые дискуссии, двигать вперёд научную мысль в нашей стране и сокращать разрыв между теорией и практикой. AI Journey уже стала одним из важных драйверов развития отрасли, и мы приглашаем к участию в конференции всех, кому близка эта тема, кто работает на переднем крае науки, делая мечты реальностью".

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 млн раз.