Я нашел ошибку
Главные новости:
В Жигулёвской долине обсудят развитие альтернативной энергетики
В Жигулёвской долине обсудят развитие альтернативной энергетики
В Красноярском районе мужчина осужден за поджог кафе
В Красноярском районе мужчина осужден за поджог кафе
Самарской области выделено дополнительно из федерального бюджета более 136 млн рублей на возмещение затрат производителям зерновых культур
Самарской области выделено дополнительно из федерального бюджета более 136 млн рублей на возмещение затрат производителям зерновых культур
Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»
Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»
Ozon начинает сотрудничество с самозанятыми предпринимателями
Ozon начинает сотрудничество с самозанятыми предпринимателями
Саркози признан виновным в незаконном финансировании президентской кампании
Саркози признан виновным в незаконном финансировании президентской кампании
Станция «Театральная» самарского метро свяжет Безымянку с центром города уже в 2024 году
Станция «Театральная» самарского метро свяжет Безымянку с центром города уже в 2024 году
Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021 с призовым фондом более 8 млн рублей
Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021 с призовым фондом более 8 млн рублей
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
0.25
EUR 84.88
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти состоится «Открытое собеседование» для МАУ «МФЦ»
4 октября в самарском зоопарке отметят "Всемирный день животных"
Знаменитый ресторатор Константин Ивлев посетил Губернский рынок Самары
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021 с призовым фондом более 8 млн рублей

30 сентября 2021 13:14
116
Сбер открыл регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2021 с призовым фондом более 8 млн рублей

Сбер начал приём заявок для участия в ежегодном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest 2021, — которое проводится совместно с ведущими технологическими компаниями с 2016 года.

Зарегистрироваться и решить предложенные задачи можно до 31 октября 2021 г. Победители разделят призовой фонд, превышающий восемь миллионов рублей. Награждение авторов лучших решений состоится в ноябре на конференции  AI Journey 2021

Впервые AI Journey Contest будет проводиться на платформе DSWorks. Платформа работает на мощностях самого мощного суперкомпьютера в России «Кристофари», созданного Сбером. 

Участникам соревнования доступно три задачи:

  1. Fusion Brain Challenge — обучение мультимодальных, multi-task- и мультиязычных моделей — один из главных трендов на пути к созданию AGI (сильного искусственного интеллекта). В рамках задачи предлагается создать модель, способную качественно решить каждую из предложенных подзадач: 
  • Zero-shot Object Detection — определение класса, местоположения и масштаба объекта, изображенного на фотографии;
  • Visual Q&A — генерация текстового ответа на вопрос по представленному изображению;
  • Handwritten Text Recognition — распознавание рукописного текста                                    на изображении;
  • Code2code Translation — перевод с языка программирования Java на Python;
  1. NoFireWithAI — задача в области AI for Social Good в партнёрстве с МЧС России. Участникам предлагается создать модель, прогнозирующую вероятность возникновения природных пожаров. Результаты планируется использовать для предупреждения чрезвычайных ситуаций в регионах России;
  2.  
  3. AITrain — ещё одна социально значимая задача в партнёрстве с холдингом «РЖД». Здесь участникам предлагается разработать модель определения элементов железнодорожной инфраструктуры и препятствий на пути поездов по имеющимся фотографиям. Решения подобных задач крайне важны для создания интеллектуальных систем, способствующих снижению влияния человеческого фактора.

К соревнованию допускаются участники старше 18 лет. 

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«AI Journey ежегодно объединяет десятки тысяч людей со всего мира — как профессионалов отрасли искусственного интеллекта и анализа данных, так                     и просто увлечённых современными технологиями. Всего за несколько лет конференция стала ключевой глобальной площадкой для обсуждения перспектив развития искусственного интеллекта и анализа данных. В рамках конференции у разработчиков и специалистов есть уникальная возможность проявить свои таланты в решении актуальных задач применения ИИ, в том числе в области AGI, и заявить о себе на весь мир. Приглашаю всех желающих попробовать свои силы в AI Journey Contest 2021 и желаю успехов!»

Международная онлайн-конференция AI Journey 2021 состоится 10–12 ноября, она является одним из ключевых мероприятий Года науки и технологий в России. Для просмотра AI Journey 2021 необходимо пройти регистрацию на сайте конференции.

В прошлом году AI Journey стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных: в конференции приняло участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. На конференции выступило 225 спикеров, а их доклады посмотрели в общей сложности более 30 миллионов раз.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарской области выделено дополнительно из федерального бюджета более 136 млн рублей на возмещение затрат производителям зерновых культур
30 сентября 2021  13:47
Самарской области выделено дополнительно из федерального бюджета более 136 млн рублей на возмещение затрат производителям зерновых культур
64
Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»
30 сентября 2021  13:38
Самарцы смогут проголосовать за любимый продукт и бренд на Национальном конкурсе «Вкусы России»
58
Станция «Театральная» самарского метро свяжет Безымянку с центром города уже в 2024 году
30 сентября 2021  13:28
Станция «Театральная» самарского метро свяжет Безымянку с центром города уже в 2024 году
69
В Самаре ограничение проезда по ул. Агибалова продлили еще на два дня
30 сентября 2021  12:59
В Самаре ограничение проезда по ул. Агибалова продлили еще на два дня
92
6 октября в Самаре прозвучат сирены
30 сентября 2021  09:37
6 октября в Самаре прозвучат сирены
197
Весь список