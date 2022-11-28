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Сбер объявил об улучшении условий по ряду вкладов в рублях

28 ноября 2022 14:02
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Сбер объявил об улучшении условий по ряду вкладов в рублях

Недавно в СМИ появилась информация, что Сбер продлил промовклады «Лучший %» и «Лучший % Лидер» до 15 января 2023 года включительно, при это увеличивая с 28 ноября максимальную ставку. По информации пресс-службы финансовой организации, она действует на сбережения, которые клиенты не хранили на вкладах в СберБанке последние 3 месяца, при открытии вклада на три года.

Доходность зависит от суммы, срока, истории сбережений клиента в Сбере и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

Минимальная сумма вклада «Лучший %» — 100 тыс. рублей, максимальная не ограничена. Пополнять вклады и снимать с них деньги (кроме причисленных процентов) до окончания срока нельзя.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков отметил, что в преддверии Нового года Сбербанк традиционной улучшает условия депозитов. Также он выразил уверенность, что вклады с обновленными условия будут востребованными.

Теги: СберБанк

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