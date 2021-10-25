Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представитель Самарской области Максим Прохоров завоевал золотую медаль.
В Мурманске завершился Кубок России по пауэрлифтингу
 В соревнованиях приняли участие свыше 150 сильнейших спортсменов из 12 стран.
Спортсменки Самарской области завоевали две медали на Кубке Европы по сумо
Бубнов  участвовал в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" Московского метрополитена.
Заслуженный художник РФ Василий Бубнов утонул в бассейне одного из фитнес-центров в Москве
Эпидемиологическая ситуация в области остается неблагополучной и крайне напряженной. Контроль соблюдения ограничительных мер – это главное.
Виктор Кудряшов провел заседание оперштаба СО
"Сейчас у него заживают раны. Его жизни ничего не угрожает".
Боксер Иван Медведев, получивший серьезные травмы во время схватки с медведем, пришел в сознание
Картина удостоилась главной награды во второй по значимости программе "Особый взгляд" Каннского фестиваля.
На "Оскар" от России выдвинут фильм режиссера Киры Коваленко  "Разжимая кулаки"
Чаще всего люди заливают картофель холодной водой.
Многие допускают "вопиющую" ошибку при варке картофеля
Национальная команда сыграет против Кипра и сборной Хорватии.
Футболисты "Крыльев Советов" Роман Ежов и Иван Сергеев попали в расширенный состав сборной России
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.13
-0.73
EUR 81.74
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

25 октября 2021 13:39
387
Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%

Сбер начинает прием заявок от бизнеса на кредитование в рамках второго этапа льготной программы ФОТ 3.0. Кредитные средства в период ноября-декабря 2021 года будут предоставляться предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально-ориентированным некоммерческим организациям по ставке 3% с освобождением от уплаты кредита и процентов по нему в течение первых 6 месяцев.

- Первый этап программы ФОТ 3.0 показал ее высокую востребованность у бизнеса — только в Сбере ею воспользовались более 11 тысяч клиентов, финансирование было предоставлено на сумму более чем 30 млрд рублей. Но у бизнеса по-прежнему сохраняется необходимость в господдержке, особенно на фоне нового локдауна, который ожидается в ближайшее время. Перезапуск программы льготного кредитования ФОТ 3.0 поможет предпринимателям легче перенести эти ограничения и, главное, сохранить персонал, что является ключевой задачей мер господдержки. В Сбере есть все необходимые инструменты для оперативного запуска этого механизма, поэтому мы уже принимаем заявки, чтобы к дате официального старта выдач начать предоставление финансирования бизнесу, - Анатолий Попов, Заместитель председателя Правления Сбербанка.

Согласно условиям программы получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
25 октября 2021  14:02
И снова почти плюс сотня: 1 184 жителя Самарской области заболели коронавирусом
376
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
25 октября 2021  13:56
Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал с COVID-19 в Самарской области
798
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
25 октября 2021  10:59
В самарских маршрутках хотят поднять цены на проезд
442
Как в Самарской области будут работать МФЦ при введенных ограничениях
24 октября 2021  13:00
Как в Самарской области будут работать МФЦ при введенных ограничениях
800
Сразу на 100 больше: еще 1 093 жителя Самарской области заболели коронавирусом
24 октября 2021  12:33
Сразу на 100 больше: еще 1 093 жителя Самарской области заболели коронавирусом
827
Весь список